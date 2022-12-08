22年前印刷廠薪資單曝光　2千人驚嘆：比我現在多

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友貼出一張照片，聲稱22年前他剛退伍不到1年，在印刷廠工作，一個月可以領到2萬9825元，「跟現在相比，現在真的是無法比太多了」。這篇文章公開之後，吸引超過2000人按讚，大家紛紛留言感嘆，「以前這些薪水可以全家吃飽，還能存錢」、「怪不得我爸以前可以1人養5人」、「好多哦，比我現在多」。

▲原PO分享以前的薪資單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享22年前的薪資單，他表示，這是民國89年6月在某印刷廠工作的薪資單，當時剛退伍不到1年，「明細的借款是公司發薪制度，月中發底薪的一半，明細就打借款。跟現在相比，現在真的是無法比太多了。」

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而在附上的照片中，上面記載原PO的薪資為1萬8600元，加上職務津貼、夜間津貼以及獎金、加班費等等，合計可以領到3萬9650元，再扣除勞健保等項目，實際可以領到的金額是2萬9825元。

文章公開之後意外掀起網友討論，還被管理員轉貼到「爆料公社」臉書粉絲專頁，獲得超過2000人按讚。大家紛紛留言感嘆，「哇，勞健保也漲太多了吧？尤其是健保，誇張」、「以前印刷跟紡織薪水都特別高」、「很多錢耶，我記得我76年去當約僱員才領4、5000元」、「以前這些薪水可以全家吃飽，還能存錢，現在領這樣，也是窮人一族」、「怪不得我爸以前可以1人養5人」、「好多哦，比我現在多」。

不過，也有部分網友認為沒必要這樣比較，畢竟過去和現在的時空背景不同，「22年前的假，是不是比現在少很多」、「現在貼一份10萬元的薪資單也是有人不爽」、「日勤30日，算高嗎」、「還是一句老話，趕快睡覺，夢裡什麼都有」。