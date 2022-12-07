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大陸 大陸焦點 特派現場

直播一半當街被殺！百萬網紅遭「全身放血」慘叫亡　同行為4萬行兇

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一段當街殺人的影片，影片顯示，有著479萬粉絲追蹤的大陸網紅「小胖闖非洲」近日在尼泊爾直播時，疑似當街遭人捅刺多刀，全身放血慘叫身亡。尼泊爾華僑華人協會工作人員透露，兇手已被當地警方逮捕，也是一名中國人，疑似因金錢糾紛行兇。

12月6日晚，死者堂哥證實死訊。他表示，12月4日家中接到了這一消息，目前死者父母和姊姊剛剛趕到尼泊爾處理此事，但案件具體細節還不清楚。堂哥稱，弟弟十幾天前才從國內出發，平時的愛好就是到處旅遊，是一個樂於助人的人，目前還沒結婚。

▲▼網紅在尼泊爾被殺。（圖／翻攝自微博）

▲「小胖闖非洲」有近500萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

據尼泊爾華人自媒體「尼泊爾快訊」披露資訊，12月4日上午11時30分左右，尼泊爾加德滿都市商品集散中心新街（New Road）英迪拉喬克地區發生一起刺殺事件，導致2名中國人1死1傷。

死者為大陸網紅「小胖闖非洲」，影片顯示，「小胖闖非洲」和自己的助理和徒弟，共3人在大街上正直播，突然遭遇刺殺，當時鏡頭亂晃出現一陣陣慘叫聲，隨後畫面陷入靜止。據悉，徒弟也受重傷，助理因快速逃走沒受傷。

「尼泊爾快訊」報導稱，受傷的32歲李姓男子和29歲甘姓男子隨後被送往附近的醫院接受治療。其中，李男胃部受了很深的傷；甘男的胃、胸部和頭部左側都受了傷。報導稱，甘男之後在醫院不治身亡。

▲▼網紅在尼泊爾被殺。（圖／翻攝自微博）

▲兇手（右圖）也是一名中國男子。（圖／翻攝自微博）

另外一則影片顯示，「小胖闖非洲」剛開始還一度清醒，癱坐在地上一直不停喝水，行動力也沒有受到太大的影響，他還時常掀開自己的上衣，觀察腹部的受傷情況，甚至會比出打電話的手勢，疑似暗示圍觀的人打急救電話。

網曝兇手在行兇後還解釋了緣由，他指控，小胖對自己不好，拿了自己用來買手機的9099元人民幣（約新台幣39839元），且還給他送去戴有「口罩」的飯菜，甚至還與黑人一起砸了他的房子，逼得他無路可走，自己這並不算殺人，而是正當防衛。

當地警方透露，根據初步調查，這2名傷者與1名嫌疑人（37歲）都是中國人，他們之前就已經產生了矛盾，嫌疑人已被警方控制。

▼「小胖闖非洲」和女友。（圖／翻攝自微博）

▲▼網紅在尼泊爾被殺。（圖／翻攝自微博）

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