傳達職人精神　「草屯百工之夜」周六登場

▲「草根祭The Way Back To Caotun」 職人故事形象展於草屯鎮農會登場。（圖／「百工生活。職感草屯」團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

串連草屯鎮11家在地特⾊職⼈店家組成的「百⼯⽣活・職感草屯」群聚，近⽇聯⼿推出「草根祭The Way Back to Caotun」系列活動，除先於11月底舉辦主題策展、⾏動募集，12月10日更將舉辦「草屯百⼯之夜」，盼再度喚起地⽅認同感、掀起草屯⼩鎮新熱潮。

該團隊指出，地方年輕人透過「找回對草屯的認同」核心精神，串連駿騏數位印刷、Sion Hsu Graphic、大頭不愁-形象照＆證件照、第一製麵、大倉米鋪、仕合廖家手作御食、光明冰菓室、SUNDaWN COFFEE ROASTER、丘山茶Hilltea、中興草莓園、熊愛呷冰以及草屯鎮農會，以職人精神結合年輕創意，轉化為情感連結的小鎮價值，共同籌劃草根祭系列活動。

團隊召集⼈暨駿騏數位印刷的印刷師李宗祐表⽰，該店開業近40年，在921大地震時由活字版印刷轉為平板快速印刷，他10年前接⼿⽗親，加⼊數位印刷並融合傳統凸版印刷，也開始整合設計攝影⾏銷轉型；這次因經濟部中小企業處數位群聚計畫，串連11位群聚夥伴、相互提攜努⼒，希望透過系列活動被地⽅看⾒，也透過串聯⾏動募集民眾想法，一同想方設法為讓草屯更宜居共好。

系列活動之一的「草屯職人故事形象展」已於草屯鎮農會稻香農情館展出，團隊透過深刻的職人故事、器具、聲音、VR影片等感官體驗，讓觀展者貼近感受草屯鎮的熱情及職人精神，成員也透過日常觀察，帶領民眾探索草屯生活記憶；展期至12月10日，每日上午10時至下午5時，可免費入場參觀。

系列活動之二「草屯百工之夜」則將於12月10日在草屯鎮農會稻香農情館戶外大埕登場，屆時將結合在地品牌、走秀，以及精彩音樂派對和美食，讓民眾感受不一樣的草屯夜生活；當天也將舉辦對談沙龍，由李宗祐、仕合廖家手作御食品牌經理人葉佳怡跨域探討地方品牌化及品牌與土地產生的鏈結關係，相關活動內容可上「百工生活・職感草屯」Facebook粉絲專頁了解。