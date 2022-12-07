趙少康點王鴻薇2特質「黑道懼怕的人」　籲：支持掃黑就挺她！

▲趙少康於臉書呼籲「支持掃黑，就挺王鴻薇！」（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市立委參選人王鴻薇昨（6）日下午服務處接獲恐嚇電話，對方揚言「再談到黑道就要開槍」。對此，資深媒體人趙少康7日於臉書表示，透過這起事件，可以看到王鴻薇的正直、敢言，就是黑道所懼怕的人，呼籲「支持掃黑，就挺王鴻薇！」

趙少康指出，王鴻薇才投入台北市第三選區立委補選不到一周，6日下午王鴻薇辦公室就接到恐嚇電話直言「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍」等赤裸裸的恐嚇言論，他痛批「台灣治安的敗壞由此可見」，而他也讚許王鴻薇立刻報警、正面迎擊並表達絕不屈服的勇氣，令他敬佩，「請執政黨用一致標準譴責，警察單位也要全力緝兇，儘速讓真相大白。」

趙少康表示，民進黨執政六年，近期才大動作宣示要掃黑，但在民進黨執政下，國人被犯罪集團拐賣到柬埔寨、甚至全台詐騙綁票集團猖獗，各地重大社會案件頻傳，現在疑似黑道還敢直接用電話恐嚇正派政治人物，更加證明現在黑道的犯罪氣焰囂張、有恃無恐，「請執政黨跟行政單位拿出實際作為，遏止犯罪。」

此外，趙少康批評，更可氣的是，整件事還未水落石出，就有不少人在沒有任何根據的狀況下批評王鴻薇是「自導自演」，「我要譴責這些第一時間無憑據檢討受害者的輿論」，王鴻薇報案就是為了抓出兇手，而且證據確鑿，「說她自導自演，難道是在說她自己抓自己嗎？」更何況王鴻薇先前踢爆前新竹市長林智堅的論文、抓出高雄市長陳其邁欺世盜名的爆料都是貨真價實，「她一向正直敢言，講話全憑實據，根本不需要造假。」

趙少康直言，透過這起事件，可以看到王鴻薇的正直、敢言，就是黑道所懼怕的人、是犯罪者害怕的人，更是能夠制衡民進黨的對象，他更呼籲「支持掃黑，就挺王鴻薇！」