愛用中高齡員工　永芳鐵鍊獲勞動部肯定

▲永芳鐵鍊公司進用近6成中高齡員工，更依高齡員工特質及需求，進行職務調整或彈性工時，日前獲頒勞動部促進中高齡者及高齡者就業績優獎，實至名歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

把員工當家人！永芳鐵鍊公司近年意識到勞動力短缺，人才有斷層危機，公司不僅進用近6成中高齡員工，更依高齡員工特質及需求，進行職務調整或彈性工時，日前獲頒勞動部促進中高齡者及高齡者就業績優獎，實至名歸。

永芳鐵鍊是全台數一數二的專業鐵鍊製造廠，目前公司中高齡及高齡者有64人，進用比例佔公司總人數近6成，公司透過職務再設計，引進多項設備打造友善熟齡場域，甚至推動青銀世代傳承制，以原薪資回聘退休員工擔任技術指導，還額外加發訓練獎金。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，好人才不分年齡，永芳鐵鍊打破職場年齡限制，樹立友善職場新典範，堪稱幸福企業，非常值得其他企業學習。

「員工付出，我們就要好好照顧」，永芳鐵鍊總經理楊明興說，我們不僅提供工作機會，更提供各項中高齡友善措施，除近年斥資千萬元引進降噪/降粉塵設備、天車、半自動倉儲設備外，亦導入職務再設計方案，添購省力裝置與輔具，積極改善工作環境，要減輕中高齡員工的體力負荷。

此外，永芳鐵鍊也貼心為中高齡員工強化廠區照明，提供職醫職護進廠關懷服務，每兩年更有免費健檢，同時依員工需求進行職務調整或給予彈性工時，楊明興強調，「讓員工能安心工作是老闆的責任」。

而隨著員工高齡化，為解決人力短缺問題，該公司積極推動青銀世代傳承制，以原薪資聘回已退休的高齡員工擔任技術指導，將經驗傳承給青年世代，老師傅每月還可領2000至5000元訓練獎金，近3年永芳鐵鍊已回聘了9位退休員工，楊明興說，老員工是公司的寶貴資產，藉由他們的經驗傳承公司就能夠永續經營。

多年前從機械組長退休的鄭芳山，今年已75歲，是永芳鐵鍊回聘退休員工最高齡的老師傅，他在公司待了將近40年，他說，老闆把員工當家人看待，在這裡工作很開心，有被看重的感覺，「更樂於貢獻所學，把經驗傳承下去」。

劉邦棟鼓勵企業可多聘僱中高齡勞工，並運用「職務再設計」方案排除中高齡員工因老化過程造成的工作障礙或不順暢，這些友善措施不僅能幫助中高齡員工，也能有效凝聚員工向心力及降低員工離職率，創造勞資雙贏。

另勞動部目前推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，鼓勵企業可事先提出申請留住高齡勞工，若僱用期間薪資不低於原薪資，並持續僱用達6個月以上，最高將有25萬8000元的補助，詳情可洽06-6985945分機1141-1143洽詢。