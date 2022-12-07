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友善有愛+職場無礙+進用身障者 屏東執行分署獲第20屆金展獎

▲屏東執行分署獲金展獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署獲金展獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署致力身障同仁辦公環境之改善，獲選為勞動部第20屆「金展獎」進用身心障礙者績優單位，行政執行署林慶宗署長率領楊碧瑛分署長與分署同仁於昨（6）日參加頒獎典禮，全國僅6個公務機關得獎，屏東分署通過主辦單位層層考驗雀屏中選獲此殊榮，歸功於累積數年的努力與實踐。

▲屏東執行分署獲金展獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲改善坡道落差。

▲屏東執行分署獲金展獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲分署長關心同仁給予鼓勵打氣。

屏東分署進用身心障礙人員超過法定員額3倍，障礙別含括中度聽障、重度及中度肢障，職缺甄選時也特別依需求增設無障礙特殊考場，以保障求職者工作機會之平等；分署向勞動力發展署申請安心即時上工人力缺額，以提供因疫情致經濟受影響民眾工作機會時，中高齡民眾及身障人員亦在分署人力進用範圍內。

工友蔡炎桂小姐代表分署同仁觀禮，她近年擔任收發以及服務台引導民眾的工作，坐著電動輪椅飛快遞送公文的速度，常讓楊分署長忍不住要叮嚀別超速，而她在服務台元氣滿滿跟同仁大聲說早安，或者親切回答民眾疑難雜症的倩影，也成了分署最溫馨的風景。

分署廳舍係接收自看守所舊建築，並無電梯等無障礙設施，經逐年改善硬體設施，以縣政府所補助的職務再設計經費，提供身障同仁多項就業輔具，例如電動輪椅、助聽器等，並以自籌的業務費逐步改善各辦公區通道高低坡度，讓身障同仁通行無礙來去自如，各項設施採購也融入友善職場需求之考量，例如數位電話總機系統具有免持及擴大音量功率的功能，讓聽障同仁也能輕鬆工作。另為方便民眾洽公，分署設有愛心鈴、點字飲水機與無障礙廁所，並不定時辦理義賣活動，同仁也共同成立愛心社就弱勢義務人給予物資上贊助。

分署表示，讓身障同仁在友善的職場環境中獨立完成工作，使他們能藉由自己漂亮的工作表現展現信心與尊嚴，具體實現了聯合國身心障礙者權利公約之精神。也期許友善職場之愛能延伸，讓每一位前來洽公的民眾都能感受到執法機關正義而溫暖的一面。

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