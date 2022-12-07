「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

▲被譽為「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔今(7)日揭曉，遠通電收得到8座大獎。（圖／遠通電收）

記者李宜秦／台北報導

被譽為「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔今(7)日揭曉，遠通電收得到8座大獎，除1座傑出店長獎、5座優良店長奬，另也拿下兩座象徵神秘客評比滿分的「服務品質優異獎」。

遠通電收表示，今年除南投門市謝宜庭與仁德北門市梁琇琪同獲服務品質優異獎，另包括台北門市沈憶欣、蘇澳門市吳秋蘭、新營北門市高玉如、高雄門市莊培如同獲優良店長表揚。

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遠通2018年參賽至今共成就6座傑出店長、24座優良店長獎，以及6座服務品質優異獎。

▲▼遠通2018年參賽至今共成就6座傑出店長、24座優良店長獎，以及6座服務品質優異獎。（圖／遠通電收）

遠通表示，門市反轉疫情衝擊導入數位轉型，推動多項零接觸數位服務，將防疫思維融入到公司產品中，包含電子帳單、自動儲值、智慧停車等，提供便利體驗更守護用路人健康。

遠通強調，過去將近20年，遠通攜手政府努力不懈，成就台灣國道ETC全民服務的數位轉型，遠通會將獲獎的榮耀視為責任，持續堅守崗位，為台灣智慧交通，以及全體用路人的行車、停車品質繼續努力。