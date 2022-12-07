王鴻薇遭電話恐嚇　她提4種可能狠酸：都自己人為什麼要報案？

▲王鴻薇指出遭到電話恐嚇，對方揚言「再說黑道就開槍」。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委參選人王鴻薇7日於臉書指出，遭到電話恐嚇，對方放話「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語。對此，民進黨前立委謝欣霓表示「查一下電話哪裡打的就知道」，並推論四種可能性，大酸「既然都自己人，為什麼還要報案？」

王鴻薇指出，昨（6）日下午她的辦公室助理，接到恐嚇電話，電話中對方直言，「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，當天晚上她隨即前往三張犁派出所報案，為以防萬一，她的競選團隊目前也申請警方隨扈保障人身安全，台北市長當選人蔣萬安留言聲援，「我們需要有勇氣的立委來對抗惡勢力，這就是一定要把鴻薇送進立法院的原因！」但也有網友諷刺「先查是不是葉林傳用議會內線打的」，她立刻回擊，「你的言論我已經截圖，會提供給警方這種惡意指控，我絕對不接受這種指涉言論。」

對此，謝欣霓表示，王鴻薇說被黑道恐嚇，「查一下電話那裡打的就知道啦！」她也推論四種可能，如果是來自中國，就是羅老大；來自新竹，就是他們的黑道議長；來自苗栗，就是他們的縣長；來自中山區，就是他們自己的同事，她狠酸「既然都自己人，為什麼還要報案？」