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大陸 大陸焦點 特派現場

白目男手賤GG了！玩弄勞斯萊斯「小金人」　維修費秒噴120萬

男子用手玩弄勞斯萊斯的車牌標誌。（示意圖／pixabay）

▲勞斯萊斯價格不菲，就連車頭前方的 Spirit of Ecstasy《歡慶女神》立標，價格同樣驚人。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

勞斯萊斯還是別亂碰啊！近日大陸一名男子在路邊看到一台勞斯萊斯，就手賤去玩弄上面的「小金人」車牌標誌。而車主發現後，發現車標的升降系統損壞，維修費加總要27.4萬人民幣（約新台幣120萬元）。

據《都市時報》報導，大陸福州一名男子用手玩了勞斯萊斯的車標小金人，小金人被男子弄到縮回去，他又多次把它往上拉。車主表示，司機發現後，把車開到店裡檢測，發現車輛的升降系統損壞，小金人的升降機系統也壞了，維修費要27.4萬人民幣（約新台幣120萬元）。目前車主已報警，待警方調查中。

車主說，小金人被男子玩壞了，他已經報警。（圖／翻攝都市時報）

▲男子把勞斯萊斯小金人掰壞了。（圖／翻攝都市時報）

貼文曝光後，網友紛紛留言「這真的就是手賤」、「他如果不拉那麼幾下，也不至於損壞。碰一下縮回，是防盜機制」、「一個心智成熟的成年人怎麼會幹這種事兒？我遇到勞斯萊斯都是繞著走的」、「不管貴的還是便宜的，別人的東西，經過同意了嗎就隨便擼」、「一個小常識，只要不買勞斯萊斯，就沒人扳你的小金人」、「媽媽說他童心未泯還是個孩紙（子）」。

據了解，英國汽車製造商勞斯萊斯汽車，目前是BMW的全資子公司，BMW從2003年起變成勞斯萊斯的唯一製造商；而勞斯萊斯車頭的飛翔女神（Spirit of Ecstasy）是一位向前傾身的女人，就像長了翅膀一樣，飛翔女神經過多次設計改動，從2003年的幻影型號開始，飛翔女神安裝在彈簧器上，如果受到撞擊，會立即縮回去。影片傳送門。

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