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入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲外媒曝iPhone 15平價款性能將有顯著提升。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據野村證券分析師報告指出，認為蘋果iPhone 15 系列應該在明年下半年有更均衡的低階和高階升級，與 iPhone 14 系列不同。認為兩個階段的機型出貨量會更加平衡，並且平價款的機型性能會有顯著提升。

目前iPhone 14 的高階 Pro 系列的出貨量佔比為 65到70%，總出貨量中低階版本的含量界很低，野村證券認為低階 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的升級對消費者來說比上一代產品更具辨識度。

根據報告，低階 iPhone 15 型號將採用新的動態島設計，帶有藥丸孔 LTPS OLED 顯示螢幕i15 為 6.1吋，i15 Plus 則為 6.7吋，此外，主鏡頭將升級到 48MP，圖像感應器尺寸為 1/1.5 吋，略小於 i14 Pro 的 48MP 感應器尺寸，但比 i14 的 12MP 感應器尺寸升級，並且將使用 4nm A16晶片。

與此同時，更高階的 i15 Pro 和 i15 Ultra的升級‵，可能對消費者來說意義不大，預計將搭載潛望式鏡頭相機、8GB DRAM 和觸覺反饋按鈕。

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