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iPhone 15曝光！這項功能大躍進　人物逆光也清晰

▲iPhone 15預計採用弧形邊框。（圖／@menya_1Edgar）

▲iPhone 15預計採用弧形邊框。（圖／@menya_1Edgar）

記者陳俐穎／綜合報導

對於蘋果來說，iPhone的影像升級一直都是重點，日經亞洲最新的報告表示，Sony將把攝影技術帶到iPhone上，這將使Sony與三星直接競爭，三星目前已經在向蘋果提供圖像感應器。

Sony的技術可以將目前感應器的像素飽和程度翻一倍以上，當背景光線明亮時，可以精確地拍攝人臉。Sony通過一種新的半導體架構實現這一點。Sony製造圖像感應器方面經驗豐富，2021年在CMOS傳感器方面的全球占比為44%，超過了三星。

預計新的感應器可能使用於明年的iPhone 15 Pro之上，先前外媒就預計蘋果將推出其首款潛望鏡鏡頭，這個新鏡頭能夠通過 90 度鏡系統提供更多的光學變焦。此外，預計所有 iPhone 15 型號都將從 Lightning 切換到 USB-C，而 Pro 型號可能會提供 Thunderbolt 傳輸速度，以快速移動大型照片和影片。

每款新的 iPhone 15 機型都可能配備今年 iPhone 14 Pro 上的動態島，但預計明年只有 Pro 機型將再有 ProMotion 和隨顯螢幕。

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