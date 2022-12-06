iPhone 15 Pro Max傳大升級！蘋果首款「雙螢幕」渲染圖曝

▲iPhone 15 Pro Max最新渲染圖。（圖／翻攝自花生科技雜談，下同）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果將於2023年9月發布新的iPhone 15，諸多消息指出iPhone 15的Pro Max系列將以iPhone 15 Ultra取代，而最新渲染圖顯示，該機型將是蘋果首款雙螢幕手機，影像方面也會大有大提升。

根據花生科技雜談報導，iPhone15 Pro Max不論是外觀還是配置，都帶來不少的提升，從渲染圖來看，iPhone15 Pro Max加入了雙螢幕行列，正面螢幕仍是靈動島的設計，但在機身的背部除了3顆鏡頭外，還新增了副螢幕，不僅更有辨識度，還更具科技感，一些簡單功能只要透過副螢幕就可操作。

影像方面，主鏡頭依舊是4800萬畫素，不過2個副鏡頭從1200萬畫素升級至1600萬畫素，且支援10倍光學變焦；螢幕方面，iPhone 15 Pro Max還是繼續採用6.7吋OLED面板、2K高分辨率以及120Hz自動適應更新頻率，同時還支援第三代自動適應更新率。

報導指出，iPhone 15 Pro Max預計會換上全新A17晶片，且將首度採台積電3奈米製程，運算效能與節省功耗，供電勢必比今年的A16更加提升；另外，在「GPU 圖像處理晶片」，有可能會增加一顆核心數，藉以和iPhone 15 Pro 作出區隔。

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