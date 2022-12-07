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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇遭黑道威脅「會開槍喔」　吳怡農嚴肅籲：警方應強化王辦維安

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇昨收到電話恐嚇，稱「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」。對此，民進黨參選人吳怡農表示，這非常嚴肅，譴責任何暴力行為，而據他了解王鴻薇辦公室已經報案，希望警方全力偵查，並強化王鴻薇辦公室附近的安全維護。

▲民進黨立委參選人吳怡農參拜台北市文昌宮。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委參選人吳怡農參拜台北市文昌宮。（圖／記者林敬旻攝）

吳怡農7日至台北市文昌宮參拜，而近日王鴻薇連日追打黑道議題，吳怡農接受媒體聯訪時，對於媒體提問，黑道部分佔負面聲量25％、是否擔心仇恨值提高？

對此，吳怡農表示，顯見操作仇恨是有效果的，但選民期待的是正向的政治競爭，希望接下來的四個禮拜，「我們和對手都能堅持更好的選舉方式，這是中山、北松山選民應得的。」

對於黑道爭議，國民黨副議長葉林傳同樣被起底黑道背景，對此，吳怡農表示，這個議題的炒作可以告一段落，民進黨團提出一個非常具體的選罷法修正案，希望國民黨可以跟進，讓政治制度更符合大家要求，一起來改變

而吳怡農日前呼籲民進黨中央應盡快處理黃承國問題，清楚表達黨的立場；黃承國昨稱，「我不是戰犯，但我願意承擔」，並要求黨中央即刻成立調查小組。對此，吳怡農表示，非常認同中常委處理方式，社會大眾有質疑就坦蕩蕩來面對。


 

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