部桃用中國系統遭駭！薛瑞元認爆「資安問題」但無外洩病人個資





▲薛瑞元接受媒體時事訪問。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院驚傳資訊系統遭駭，出現個資外洩、資料遭竊，甚至還傳出竄改醫囑影響病人安全，因廠商使用中國研發的系統，資安人員認為極可能是遭中國駭客攻擊。衛福部部長薛瑞元今（7）日證實，部桃在109年9月確實有發生資安問題，經調查病人資料並無外洩，系統也已進行處理；他也另表示，部桃資訊系統老舊，正在尋求更新機會。

週刊報導指出，部桃使用「昱誠資訊公司」系統，系統先前即發現有簡體中文附註的程式碼以及中國開發人員名單，警調懷疑個資因此外洩，甚至連護理系統也出狀況，有癌症病患的化療注射流速被變更，嚴重威脅安全。

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薛瑞元今日出席立法院社福衛環委員會審查衛生福利部主管預算，會前受訪被問及此事，他表示，這是一兩年前的事情，是一個舊案，確實有資安事件發生，但是沒有因為程式竄改導致病安事件，事件發生之後就報警，由調查局進入處理。

衛福部次長王必勝受訪表示，部立桃園醫院109年9月確實遭到資安攻擊，但是經過醫院、警方、調查局調查「無證據顯示病人資料外洩」，主要的問題是當時因為疫情，部桃在資安回報上有延遲，已經進行相關人員懲處，包含資安長、資訊室主任、資安主任等。

▲衛生福利部桃園醫院。（資料照／記者林敬旻攝）

王必勝進一步說明，部醫的主要系統是大同公司，昱誠則是其中的子系統「護理系統」，當時雖遭到攻擊，但主要影響在於可能有遭植入惡意木馬程式必須清理，護理系統一度得停止改採人工作業等待修復、補漏洞等，不是資料外洩。王必勝也強調，絕對沒有病安影響，特別是點滴事件和資安無關連，是一烏龍爆料。

王必勝指出，廠商在事件之後不再處理相關業務，系統也已經更新完成，正繼續使用。王必勝也提到，國內各醫院每天都面臨資安攻擊，不只是部桃有系統老舊問題，全台各醫院醫療資訊系統都應該進一步提升，目前衛福部已啟動次世代醫療資訊系統（HIS）計畫，首先在全台部立醫院試辦。

部立桃園醫院今日發布三點聲明指出，1.經查院內在該期間的異常通報紀錄及洽詢院內資訊同仁，未曾發生病患個資外洩相關事件，非如爆料內容所言、2.院內確實曾有資安事件延遲通報問題，惟相關人員均已進行懲處、3.有關該系統涉及駭客入侵、竊取個資等問題，本院除了依據相關規定完成通報及應變外，並有報案處理。調查單位也曾至本院進行調查，迄今未回覆有具體事證。