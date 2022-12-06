她1歲確診腦癱！22歲超狂逆襲成「女神級網紅」　對比照萬人驚呆

▲林玲爆紅網路。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

對著鏡頭，一名腦癱女孩用顫抖的手一筆一筆劃出精緻的妝容……。近日，貴州畢節的腦癱女孩林玲受到網友關注，關於她的話題也屢屢登上微博熱搜。有網友為她按讚，也有網友質疑她腦癱是裝出來的，背後有團隊在炒作，懷疑她是以腦癱之名博眼球賺點閱。

據《極目新聞》報導，2000年，林玲出生在貴州畢節的一戶農村家庭中。一出生，她就被檢查出患有新生兒黃疸。

林玲說，「聽老人們說，我出生時就是有點黃，但是可能因為醫學知識的欠缺，大家都覺得這是正常的。」她在1歲多時被診斷患有腦癱，後來通過查詢資料確認，她的腦癱就是由新生兒黃疸誘發，「新生兒黃疸分為生理性黃疸和病理性黃疸，生理性黃疸不需要治療，但病理性黃疸必須進行及時治療，否則有可能出現腦癱。」

林玲說，從小患有腦癱，這無疑給她的身體和心理上了雙重枷鎖，因為溝通吃力，她從小就很自卑，經常不敢一個人出門。林玲說，當時家中條件雖不好，但父母還是全力地為她治療，曾帶她多次前往北京就醫，但都沒有治好。

洋洋是林玲的鄰居，也是她從小到大的玩伴。多年的相處，洋洋並未發現林玲在智力方面和普通人有什麼差別，「她性格特別好，人很溫柔。有時我們一塊去玩，有人會用異樣的眼光看她，我看不過，想去理論，都會被她攔下，被她拉走。」洋洋說，她和林玲從小玩到大，兩人免不了爭個玩具，但是林玲從不生氣，也從未對她發過脾氣，「都是她讓著我。」

▲目前她已有9萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自極目新聞）

2017年，林玲註冊了社交帳號，並取名「林小糍粑」。林玲說因為自己喜歡吃黏黏的糍粑，所以就取了這個網名。雖然註冊了社交帳號，但是幾年來，她一直把自己定位成一名「觀看用戶」，從未主動分享過自己的生活。

多年來，家人一直鼓勵林玲能夠真正地走出自卑，「我爸爸媽媽一直給我說，我不比任何人差，我的爺爺奶奶也經常鼓勵我，在他們的鼓勵下，我慢慢變得自信起來了。」

11月18日，林玲終於鼓足勇氣發佈了第一條美妝影片-腦癱女孩的化妝日常。影片中，林玲大方承認自己就是一名腦癱女孩，她歪著頭一步步地對著鏡頭化妝，先淺淺地上個底妝、再均勻地塗抹腮紅、一筆一筆勾勒出眼線……。

林玲說，她的化妝技術都是跟著網上影片自學的，有時化一次妝要花費3個多小時，短則也需1個多小時。對她來說，化妝最難的部分就是刷睫毛，因為手不受控制地顫抖，經常會刷到眼皮。

林玲的化妝影片一經發佈就受到了網友們的喜愛，第一條影片已經收穫24.6萬的按讚和4萬餘條的留言評論。很多網友稱讚林玲的妝化得很精緻，鼓勵林玲一直自信下去，「好漂亮，好會化妝，我才是那個手殘加腦癱。」

後來，林玲又更新了多條化妝影片，她不斷嘗試各種妝容風格，每條影片都能收穫網友們的數萬按讚，目前在單個社交平台已有9萬多的粉絲。面對爆紅，林玲很感激能被認可，「我的影片可能刷新了一些人對腦癱的認知，腦癱不一定會影響智力。」

林玲也注意到個別網友對她的質疑，她強調，目前無工作，背後也無團隊，只是想通過自己的努力，來減輕家中的負擔，「我只是行動不便，智力並不低，常人能做的事，只要努力我也能做。每個人都有自己的發光點。」