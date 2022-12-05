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社會 社會焦點 保障人權

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

▲▼死者與兇嫌搭乘電梯下樓，最後在騎樓爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃姓男子(左上)與同電梯的3人發生口角衝突，結果遭1刀刺胸斃命。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市長春路1間酒店6月爆發流血衝突，黃姓男子因懷疑其他3人對他出言不遜，雙方在酒店1樓爆發肢體衝突，黃男被陳博毅、程胤豪追打到騎樓，最後遭陳男抽出折疊刀猛刺胸口1刀，送醫不治；台北地檢署5日依殺人、傷害等罪起訴陳男與程男，旁觀的林峰敬未加入鬧事，但撿起刀子丟到水溝，也吃上滅證罪。

警方調查，32歲的死者黃姓男子身形高壯，6月9日清晨6點左右，離開酒店時，剛好與陳男等3人搭乘電梯下樓，雙方在電梯內沒有明顯交談，但黃男不滿3人在電梯幹畫連連，出了電梯後，和陳男等爆發口角，黃男仗著身材優勢，不斷以胸部頂撞陳男。

陳男不滿遭挑釁，反持折疊刀追打黃男，同行的程男也跟著對黃男拳打腳踢，雙方在騎樓發生扭打後，黃男遭1刀刺中胸部要害，陳男和程男見出事了，趕緊跳上車準備逃逸，此時一直在旁觀看的林姓同行友人撿起掉在路邊的折疊刀，隨手丟進水溝，警方隨後趕到撈回刀子。

檢察官勘驗事發監視器畫面，認定陳男持刀行凶涉嫌殺人罪，程男動手打人則涉嫌傷害，至於林男雖未參與鬥毆，但最後拾刀丟棄的動作，則觸犯了滅證罪，5日依法將3人一併提起公訴。

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