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無照駕駛又拒酒測！高雄男拒繳18萬罰款慘了　名下土地20萬被拍賣

▲▼ 無照駕駛又拒絕酒測！高雄男不繳18萬罰鍰慘了，名下土地直接被拍賣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄分署6日舉行「123聯合拍賣會」，拍賣5位義務人不動產。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署6日舉行「123聯合拍賣會」，共拍定5位義務人的不動產。這次拍賣的其中一筆土地，主要是因一名陳姓義務人被吊銷駕照後仍無照騎車，甚至拒絕酒測，遭罰鍰18萬卻遲遲不繳。事後，高雄分署查封他位於大樹區的土地，這次拍賣會以20萬1100元拍定。

高雄分署舉行的拍賣會，這次拍賣5位義務人名下的不動產，包含有高雄市大樹區水寮段土地、三民區舊尖美百貨二樓女裝專櫃攤位、澎湖縣湖西鄉農地、大寮區翁公園段道路用地、林園區龍潭段等土地，拍定總金額合計為390萬6108元，績效亮眼，為國庫帶來不少收入。

▲▼ 無照駕駛又拒絕酒測！高雄男不繳18萬罰鍰慘了，名下土地直接被拍賣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲無照駕駛又拒絕酒測！高雄男不繳18萬罰鍰慘了，名下土地直接被拍賣。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，這次所拍賣陳姓義務人名下的不動產案件，主要是因51歲的陳男早已被吊銷駕照，卻仍於前年2月6日在大樹區違規無照騎乘機車，且竟拒絕接受警察酒測。

陳男因而被依道路交通管理處罰條例裁處罰鍰18萬元，今年8月6日起也被判終身不得考照。然而，高雄分署收到該案件後，多次通知他要繳納該筆罰鍰，但陳男皆置之不理。事後，高雄分署隨即查封他位於大樹區的土地，該土地面積約470坪，陳男持分1/18，後續於拍賣會順利以20萬1100元拍定。

▲▼ 無照駕駛又拒絕酒測！高雄男不繳18萬罰鍰慘了，名下土地直接被拍賣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄分署為了能吸引更多民眾參與高雄分署的拍賣活動，每個月都會舉辦「123聯合拍賣會」，即每個月第1個星期2下午3時為動產與不動產聯合拍賣日。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄分署表示，一般民眾常誤認為酒駕罰鍰金額不大，應該不會查封土地、房屋，這是錯誤觀念，道路交通管理處罰條例處罰酒駕之行為人，是國家為保障國民生命安全，維持社會秩序所制定之規範，生命法益保護大於任何其他法益，因此酒駕罰鍰查封義務人不動產，並無違反比例原則問題，民眾切勿認為金額不高，可以置之不理。

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