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校區前百米「限速50突降30」罰款656萬入庫　駕駛噴1600元傻眼

▲▼校區前百米「限速50突降30」罰款656萬入庫　駕駛噴1600元傻眼。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中中國醫大水湳校區前100公尺限速為30公里。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名駕駛日前行駛於北屯大鵬路，靠近中國醫大水湳校區前時，限速在學校前100公尺內突然從限速50公里降至限速30公里，讓他吞下1600元的超速罰單。警方統計，該路段今年至今已開出4100多張罰單，讓市庫入帳超過656萬元。

該名駕駛在臉書社團「爆料公社」發文表示，他9月28日行經北屯大鵬路時，整條路限速都是50公里。沒想到，中國醫大前100公尺突然降至限速30公里。他因沒注意到該路段突然減速，事後才收到1600元、超速18公里的罰單，感到非常無奈，「真是讓人措手不及啊！」

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網友看完紛紛留言，「30公里，騎腳踏車快點就超速了，政府搶錢啦！」「30KM太快了，依照邏輯應該限速15，外加100公尺區間測速」、「台灣的道路設計目地，就是要人民掏錢的」、「道路不合理規劃，從來就沒有立委議員質詢要求重新偵查合理速限，人民就傻傻的甘心當提款機，選舉選得很高興，沒辦法，台灣人嘛！過了就忘了！」「看到牌子就減速是不難，但不合理的速限要遵守就很難！很多人回應說要遵守速限，還好台中現在大部分鐵路高架化，不然應該一堆人臉很腫。」

▲▼校區前百米「限速50突降30」罰款656萬入庫　駕駛噴1600元傻眼。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼原PO認為速限突然降低，讓駕駛反應不及。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼校區前百米「限速50突降30」罰款656萬入庫　駕駛噴1600元傻眼。（圖／翻攝爆料公社）

也有網友表示，會限制時速30是有原因的，「因為之前那邊因車禍至少死兩個學生，速限降多多注意！ 今天是花1600提醒自己！不然不小心撞到人賠的不止這些囉！」「所有的學校外都限30，這是交通部定的標準，不是縣市首長能改變的」、「道路設計也不良，過經貿路後路變超窄，被速限30也沒辦法，因為靠近校區」。

警方指出，該路段2021年發生一起女大生死亡車禍，相關單位會勘後，決定將校區前100公尺處改為限速30公里，校區前100公尺外依然為限速50公里。

警方統計，該路段今年至今已開出4100多張罰單，其中有2000多張超過時速20公里、2000多張超過20至40公里，目前罰款金額至少656萬元。

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