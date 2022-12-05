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國道開中線「時速77」挨罰4千　龜速駕駛提告！一審贏了二審吞敗

▲▼國3南向161K，1小客車+1大貨追撞事故占內車道，回堵1K。（圖／翻攝高速公路1968）

▲在高速公路限速90公里路段，若車速低於80公里，須行駛最外側車道，違者最高罰鍰6000元。（示意圖／翻攝高速公路1968）

記者黃哲民／台北報導

新北1名陳姓男子去年開車在高速公路限速90公里路段，以時速77公里的車速行駛中線車道，被依「慢速小型車行駛內側以外車道」的違規行為，裁罰4000元並記違規點數1點，陳男提告抗罰，一審認為只比法定最低速限少3公里就開罰、不符合比例原則，判陳男勝訴，但上訴後，台北高等行政法院認定陳男違規屬實，逆轉改判陳男敗訴確定。

本案源於陳男去年（2021年）1月18日下午1點多，駕駛轎車行經國道三號北向指標15.9公里處，在最高限速90公里路段，以時速77公里車速行駛在3線車道的中線車道，被國道警員以雷射測速儀逮到後舉發，移送新北市府交通事件裁決處裁罰4000元，並記違規點數1點。

《道路交通管理處罰條例》規定，在高速公路限速90公里路段，車速低於80公里的較慢速小型車，應行駛外側車道，得暫時利用緊臨外側車道的車道超越前車，違者可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，但塞車時不在此限。

陳男提告抗罰，主張當時開的是出廠不到5年的新車，他信任車內合格速率表顯示的車速，且全程以表速80公里以上的車速行駛，在被舉發路段因靠近交流道而略微減速確保安全，不應歸責於他。

一審撤罰主要理由，是不排除實際車速與儀表板速率表的顯示有誤差，依《車輛安全檢測基準》公式計算，陳男當時看到的表速可能介於77公里到88.7公里，難以證明他故意慢速佔用中線車道，且僅比法定最低速限80公里少3公里，當時也沒影響行車安全與順暢，警方舉發時應考量《憲法》比例原則，比照車速高於限速10公里內不罰的寬限值給予合理誤差。

台北高等行政法院二審改判理由認為，陳男無法舉證當時的表速，就算事後送測，也不能完整還原被舉發時的原貌，一審僅以公式推論陳男座車當時表速可能超過80公里，顯然有誤解，《車輛安全檢測基準》公式只是用來檢測車輛速率表，不代表通過檢測必然有相同誤差，且車輛上路後，受到負載重量、輪胎胎紋胎壓胎寬與氣溫、路面品質等因素影響，比起空車空轉的檢測方式，表速可能更接近實際車速。

二審認定陳男構成「慢速小型車行駛內側以外車道」的違規行為並指警方對於超速未逾最高速限10公里、且「未嚴重危害交通安全、秩序，情節輕微」，依法得免予舉發，但法令並沒同樣放寬低於最低速限10公里內的情形免罰，警方不能越權裁量，更無從以《憲法》之名不予舉發，據此逆轉改判陳男敗訴確定，還須額外負擔一、二審裁判費共1050元。

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