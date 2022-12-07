吳怡農負面聲量暴漲　2天竄升逼近8千則

▲台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，民進黨參選人吳怡農卻遭質疑背後有黑道勢力。根據TPOC台灣議題研究中心所公布之調查，吳怡農陷入「黑道」爭議風波後，2天時間網路討論逼近8千則，且「黑道」有關的聲量佔其總聲量約25％。。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，同樣參與選戰的國民黨王鴻薇，之前因「落跑」挨批，當時單日聲量高達1.2萬則，但在12月3日相關討論就「消風」，剩下不到5000則，並持續下滑，至12月4日時僅剩1935則。

另一方面，吳怡農與「黑道」有關的網路輿情方面，從11月30日單日只有不到500則，12月3、4日連續兩天竄升至逼近8000則，且總吳怡農與「黑道」有關的聲量佔其總聲量約25％，而王鴻薇的「落跑」相關聲量僅佔其總聲量不到2成。

對此，吳怡農受訪時表示，看的出來操作仇恨是有效果的，但他必須堅持，也相信選民們期待的是一場更正向的政治競爭，並希望在接下來大家都堅持更好的選舉方式，因為這也是選民應得的。

王鴻薇日前批評民進黨徵召吳怡農是黑道治國、黑道治黨的延伸，更點名民進黨中常委黃承國，而黃承國則自清，喊話黨中央成立調查小組，他將全力配合調查；至於前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光與其涉販毒、詐欺等罪的兒子趙介佑，吳怡農先稱是自己請離開跟開除的，隨後被打臉黨部主委沒有開除黨員的權力，他才解釋，「這件事很單純，主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬。我在黨內討論時表示家屬應離開市黨部，之後前評召提出辭呈」。