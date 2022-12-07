台積電典禮拜登、科技巨頭雲集！估年產60萬片晶圓　年收3063億元

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登台灣時間今（7日）飛抵亞利桑那州，出席台積電鳳凰城晶圓廠移機典禮，現場科技業眾星雲集，包括蘋果執行長庫克、台積電創辦人張忠謀、輝達執行長黃仁勳都出席。

▲台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠舉行移機典禮，美國總統拜登親抵現場，董事長劉德音（右）為其解說。（圖／達志影像／美聯社）

台積電6日宣布亞利桑那州廠開始興建第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，該廠目前興建中的第一期工程，預計於2024年開始生產N4製程技術。兩期工程總投資金額約為 400 億美元，為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電表示工廠完工後，每年將能夠生產超過60萬片晶圓，估計產品總價值將超過400億美元（約新台幣1.2兆元），年收入達100億美元（約新台幣3063億元）；台積電同時表示，目前正計畫興建一座工業用水回收廠，以應對未來巨大的耗水量。

▲▼拜登親抵現場，蘋果執行長庫克也出席。（圖／達志影像／美聯社）

劉德音表示，此建築項目將會創造3.1萬個工作機會，並會創造額外1.3萬個高薪科技工作機會，包括4500名台積電直聘員工。

拜登在現場發表演說，台下與會的是高層政要與科技業界大老們，包括蘋果執行長庫克、輝達創辦人兼執行長黃仁勳、美光科技執行長梅羅特拉等大咖。

庫克說蘋果與台積電合作生產晶片，幫助蘋果推動遍布全球的產品，「台積電在美國扎根更深更廣，我們期待在未來幾年內能擴大合作。」

超微半導體CEO蘇姿丰表示，超微（AMD）希望成為台積電2間晶圓廠的大客戶，並致力於和台積電與整個經濟生態系密切合作。

白宮國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）表示，拜登訪問台積電，標誌出美國重返最先進半導體產業的目標，取得了重要里程碑。黃仁勳在事先準備的講稿中也提到，美國引進台積電是一步高招，也是改變半導體產業遊戲規則的一步。

▲拜登發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

疫情期間全球晶片荒，讓拜登在上任後即遭遇相當大的麻煩，尤其在手機、汽車和戰鬥機等領域，台灣都是全球領先的晶片生產基地，因此拜登今年8月簽署《晶片與科學法案》，積極防止供應鏈問題在疫情過後有再次發生的可能。