護國神山設廠！美國官員：台積電將加碼投資3奈米廠

▲台積電美國廠直擊。（圖／讀者提供）



文／中央社

台積電在鳳凰城的5奈米廠今天（6日）將舉行移機典禮。白宮經濟顧問狄斯表示，台積電將宣布在亞歷桑那州興建第2家工廠，生產3奈米晶片，現有的5奈米廠也將建置4奈米製程。

台積電於2020年宣布斥資120億美元，在亞歷桑納州鳳凰城興建先進製程晶圓廠，採用5奈米製程。廠區自2021年動工至今18個月後，台積電將在今天舉行首批機台設備到廠典禮。美國總統拜登（Joe Biden）將親自出席致詞，並參觀廠區。

狄斯（Brian Deese）在向媒體背景說明時透露，台積電將宣布在亞歷桑那州興建第2座工廠，預計在2026年生產3奈米晶片，將使台積電的投資增加到400億美元，這是美國史上最大的外國直接投資之一。此外，台積電也將宣布，興建中的廠區將生產更尖端的4奈米晶片。

除了拜登、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家外，台積電供應商和客戶高層也將出席今天的移機典禮，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、出身台灣的微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su），輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也都將與會，國發會主委龔明鑫也將以董事身分出席。

▼亞歷桑納州州長杜希（左）、台積電董事長劉德音。（圖／翻攝杜希推文）

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