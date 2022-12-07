世足運彩「把握6天財運佳」！4招讓幸運女神降臨　勿踩地雷曝

▲世足賽掀起全民瘋買運彩。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽進入16強，許多民眾瘋運彩，希望藉此發一筆意外之財。對此，日媒《All About》就揭露4點「好運攻略」以及12月最能增加財運的6天，彩迷若好好把握，說不定能大大提升中獎率！

一、這6天財運佳。

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12月8日、17日為財運提升的2個日子，而3日和15日則是被稱為「虎日」的幸運日，因此在這4天購買運彩會帶來最多財運。另外，12日、13日是「一粒萬倍日」，有飛越性增長的意思，對於增加財運也有幫助，但要注意的是，若是在這2天購買運彩，就要盡量避免造成任何不必要的麻煩，像是借錢、借東西、和其他人發生爭吵等。除此之外，民眾也可選擇自身的幸運日、幸運地點購買運彩。

二、不要獨享獎金。

好運的關鍵是不要把獎金只留給自己，要將好運分享給其他人，像是把部分獎金捐出做公益，或是孝敬父母等。

三、用幸運「錢滾錢」。

如果過去曾中獎或近期有領到公司獎金，可用這筆「幸運之財」購買下一張運彩，因為這些錢能夠帶來更多財運，若沒有這樣的錢財，也可趁著自己幸運時，以一般的金錢購買。

四、將買來的運彩放在安靜、黑暗的地方，直到賽事結果出爐為止。

錢財喜歡安靜、陰暗的地方，因此可以將買來的運彩放在衣櫥、壁櫥或其他光線不充足的地方，擺放時要記得放入盒子中，並整齊地放好，如此一來就能提升中獎率。另外，擺放在房屋內北側房間的抽屜裡，還有將彩券從店家給的信封中拿出，用金色或黃色的紙包起來，也都能增加財運。

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