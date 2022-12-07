館長曝被國民黨「圍攻提告」30次　怒轟綠營側翼：你們在哪裡？

記者林彥臣／綜合報導

九合一大選民進黨失利後，館長陳之漢多次對「民進黨背後都是黑道」等問題發表砲轟性言論，被綠營側翼質疑政治立場不中立，甚至認為「不敢罵國民黨」。對此館長在6日晚間的直播上怒嗆綠營側翼，他被罵國民黨罵到被提告三十幾次，那個時候這些側翼在哪裡？

▲館長表示，他罵國民黨被提告最多次，當時綠營側翼又在哪裡？（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長表示，之前罵國民黨是照三餐加宵夜在罵，還被國民黨人告了三十幾次，當時就他一個人跟他們戰，他一個人跟白狼、詹江村、一堆台南議員，一堆國民黨人戰起來的時候，這些側翼都在哪裡？「都躲龜仔洞，在當龜兒子」。

▲館長陳之漢怒嗆「要拿刀拿槍殺國民黨員」，被國民黨籍市議員「村長」詹江村、黃敬平等人到桃園地檢署按鈴提告。（資料照／記者沈繼昌攝）



館長翻出過去的新聞，因為在2020年2月直播中討論防疫時，怒嗆，「拿刀拿槍去每個國民黨部，把他找出來亂棍打死」，光是這一件案子，就有20個國民黨人對他輪流提告，這件案子在2021年偵結不起訴。

館長痛批，他罵國民黨罵得最用力，也被告最多次，當這些國民黨人在團戰對付他的時候，那些綠營側翼又在哪裡？

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