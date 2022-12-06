張大春批「弱智的淺語」　小二國語課文作者提告...3次都輸

▲張大春評論小學二年級的課文是「弱智的淺語」。（資料照／翻攝張大春臉書）

記者劉昌松／台北報導

作家張大春去年在臉書上，大批小學二級的國語課本中，有1篇《門、鬥大仙》課文言不及義，並批評這篇課文作者林哲璋信奉的淺語藝術，是「弱智的淺語」，林哲璋不滿被侮辱為弱智，憤而提告。台北地檢署檢察官調查後處分不起訴，林哲璋向高檢再議遭駁回，轉向台北地院聲請交付審判，但合議庭認為檢方已經調查完備，裁定駁回。

張大春筆名大頭春，擁有中國文學碩士，也出版過諸多著作，其中最有名的是《少年大頭春的生活週記》，現在是廣播節目主持人，經常在個人臉書中引經據典評論新聞時事，分享個人生活經驗。張大春曾在2014年間，在臉書上批媒體人劉駿耀「下流」、「不知腦子裡裝甚麼屎」，被依公然侮辱判罰金3000元確定。

林哲璋也是1名作家，根據「九歌出版」介紹，他來自東大兒文所，信奉淺語的藝術，曾獲得牧笛獎、教育部文藝獎，以及兒童文學等多種獎項，著有《福爾摩沙惡靈王》、「屁屁超人」系列。林哲璋撰寫的文章《門、鬥大仙》，內容敘述門大仙與鬥大仙從吵架到和好的過程，被翰林出版選為小學二年級國語課文。

張大春看了這篇課文後，在2021年12月8日上臉書發文點名批判，張大春寫道：「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國語文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。可是，大家好像都覺得無所謂。真他媽的兒孫自有兒孫福！」並點名林哲璋自稱「信奉淺語藝術」、「希望取悅未來的大人」。然而，「我相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落」。

雖然林哲璋認為被罵「弱智」損害名譽，但檢察官認為，綜觀全文，張大春是在用「弱智」形容「淺語藝術」，而文章是否值得被收錄為小學國語課教材，攸關學童中文學習，自然具有公益性質，屬於可受公評之事，張大春的評論不構成妨害名譽，因此處分不起訴。

林哲璋向高檢署提請再議遭駁回後，向法院聲請交付審判，合議庭審理認為，依張大春貼文之脈絡、語序，可知所謂「弱智」一詞，是張大春認為國文課本編選此一文章，可能對我國兒童之國文教育程度產生不良影響，包含文章提到該篇課文「言不及義」、「國文教育全面退嬰化」、「低級無明」等批評，都是對同一事件表示之情緒宣洩用語，縱使用字遣詞有所不雅、尖銳，並使聲請人感到不悅，難認張大春構成「未指明具體事實，而以言語抽象謾罵嘲弄或者輕蔑他人」之「侮辱」行為，應甚明確。