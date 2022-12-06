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總經費1357億！國7全長23公里路網曝　2028年「分段完工通車」

▲▼ 總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆召開國7協調會，盼中央、地方加速合作，務必在2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道七號高雄路段計畫延宕超過十年，在中央地方催促下，環評大會審議於今年9月28日正式通過。交通部已於11月30日研提建設計畫陳報行政院，並同步啟動設計招標，預計年底進行設計作業。工期約50個月，若順利最快2026年底動工，有機會在2028年分階段完工通車。

為縮短國道七號計畫審議、設計及施工期程，有效改善港區周邊交通狀況，立委賴瑞隆今邀集小港區公所謝水福區長、交通部黃勝興簡任技正、高速公路局陳國隆副局長、高雄市政府交通局、工務局等人召開協調會。他要求中央地方合作加速各項審議、設計及用地取得作業，務必在2028年分段完工通車，確保人民生命財產安全。

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▲▼ 總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國7沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於仁武區附近銜接國道10號，設置7座交流道，和市區道路、台88快速道路串連，全長約23公里。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通部黃勝興簡任技正指出，國道七號高雄路段計畫自高雄市南星路起，沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於仁武區附近銜接國道10號，設置7座交流道，和市區道路、台88快速道路串連，全長約23公里，總經費1357億元。

後續將由國發會召開審查會議及專案小組會議，彙整各單位意見，請交通部及高公局修正後，送交國發會大會審議通過後，再陳報行政院，預計於2023年6月前完成核定，進入用地取得及工程設計階段。

交通部高速公路局陳國隆副局長表示，國七工程設計作業將加快速度，明年初啟動設計、預計於2025年完成設計流程及審議。

▲▼ 總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲總經費1357億！國7全長23公里路網曝，2028年「分段完工通車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

用地取得則待行政院通過建設計畫案後，辦理用地取得作業，包含確定用地範圍、劃定路權、啟動都市計畫變更及非都程序，將加速於半年內取得基本設計路權圖、並舉辦公聽程序、彙整民眾意見，並於2023年底興辦事業計畫書及路權圖核定。2025年上半年完成後用地取得作業，進入施工階段，工期50個月，若順利最快2025年底動工，有機會2028年分階段完工通車。

高雄市政府交通局陳榮輝簡任技正表示，市府會全力協助各項工作，盡力地主溝通協調，縮短用地取得作業流程。技術面則提供高公局貨櫃車專用道設計圖資，以作為國道七號落墩、工程設計與貨櫃車專用道計畫加速有效整合，縮短國道七號工期。貨櫃車專用道預計於2024年初完工，短期將分流大小車、紓解七櫃啟用後貨櫃車流。

賴瑞隆表示，高雄港貨運量全台第一，過去沿海路為重車往返港區、國道的主要幹道，長年交通壅塞、死傷事故不斷。在立法院多次質詢要求中央加速國道七號環評定案，且因應七櫃明後年完工啟用後，將增加三成貨櫃量，也成功爭取貨櫃車專用道14億元計畫，以分流大小車。

未來他將持續督促中央地方合作，加速國七各項審議、設計及用地取得並縮短工期，以爭取在2028年分階段完工通車，給小港林園鄉親有更安全回家的路。

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