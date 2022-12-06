海上有畫愛心！入冬「卡門渦漩列」現蹤　氣象局曝可怕危害

▲冬季受到冷空氣影響，海上會出現像是花瓣、愛心等圖案的「卡門渦漩列」。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，各地天氣涼冷，北部、東半部降雨機率較高。中央氣象局分享，冬季受到冷空氣影響，海上會出現像是花瓣、愛心等圖案的「卡門渦漩列」，屬於冬天特有的景象之一。

氣象局表示，當冬天北方的冷空氣往南平順整齊的前進，在經過韓國、濟州島時，撞擊到地形的氣流開始繞道，接著旋轉、交錯、擺動，在地形的後方產生美麗花紋，像是花瓣、愛心等，就是所謂的「卡門渦漩列」。

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氣象局表示，「卡門渦漩列」隱藏著一波波的旋轉氣流，可能會有些危害，曾經在美國華盛頓州塔科馬海峽吊橋，卡門渦旋與吊橋形成共振效應，就讓建築體產生劇烈晃動損毀結構。

不過氣象局表示，在東亞地區，卡門渦漩列盡情在海上揮灑，距離臺灣相當遙遠，對台灣不會有其他危害，民眾可以遠遠的欣賞海面上的愛心。

▲今許多地區出現入冬以來最低溫。（圖／記者湯興漢攝）

今天受冷空氣影響，臺灣本島大部分地區都是入冬以來的最低溫，清晨北臺灣僅16度左右，中南部及花東地區為17、18度，沿海空曠地區及近山區地平地溫度還更低一些，各地感受偏涼冷。

北部及宜花整天濕涼，白天高溫變化不大，為18至20度，中南部雲量偏多，不過白天會逐漸見到陽光，大致為多雲時晴的天氣，高溫仍可以來到26至30度，感受溫暖舒適，所以日夜溫差較大。

降雨方面，迎風面北、東半部降雨機率較高，且越往北越明顯，雲量偏多，大致為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區雨勢最持續，整日為陰雨的天氣，且有局部大雨發生的機率。

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