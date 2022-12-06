「超強運4生肖」12月中後旺到爆！　專家：財運大開擋不住！



▲今年快過完了，哪一個生肖會在12月財運大發！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導



12月份已過了一個禮拜，即將迎來中下旬，來看哪四個生肖的朋友，會在下半月獲得財運大發，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬蛇、屬兔、屬雞、屬豬的四個生肖，在12月中下旬會獲得上天的賞賜，「錢途」大開，事業一帆風順。

生肖蛇

屬蛇的朋友自尊心高，追求安全感，有著無止盡的財富，運勢一向頗旺，做生意容易成功，能夠輕輕鬆鬆地發財，也帶動家人們一同享福。具有創造精神的他們，做事靈活不死板，能堅持自己的信念，也比其他人更有魄力。今後的2周，生肖蛇的人運勢會猛然上升，財富之路大漲。在職場方面，他們較不喜歡被領導或同仁限制，總是求好心切，對於自己的目標付出相當大的努力。

生肖兔

屬兔的人即將獲得事業愛情兩得意，終於一掃陰霾，迎來順遂之勢，財運一路亨通。屬兔的朋友，總是善待身邊的親友，對生活的大小事都盡心盡力，會獲得來自於生活的領悟，以及內心的堅定與溫柔。今後2周，會在財運方面有著顯著的成長，首先是鴻運當頭，接著事業順利，打開財路，還紅得發紫！

生肖雞

屬雞的朋友，能夠渡過難關，生活品質也將有所上升，薪資也會提高，並能發現自己發財之路的竅門；屬雞之人在面臨困難時總有解決辦法，並且適合創業，能在事業上一展長才，先把生活周邊的事情安頓好，事業也會越來越美滿，在今後的2周，屬雞之人將名利雙收，要把握賺錢的良機，不僅能獲得很高的報酬，優秀的能力，將獲得許多人的認可與仰慕，氣勢當紅，銳不可擋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖豬

屬豬的朋友，接下來遇上喜歡的對象機率很高，加上本身實事求是的能力，會贏來豐碩的喜悅；做事勤奮努力的他們，會給自己時間冷靜思考，如何處理當下的問題，從不向命運屈服的他們，即使眼前的道路崎嶇難行，依然是抬頭挺胸向前行。今後的2周，屬豬之人在事業上會取得莫大的成就，而且不會隨波逐流，用自己的腳步，取得人人稱羨的成就。