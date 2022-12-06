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人妻圍爐變「外場服務員」　心累曝原因：親戚一年只有過年見面

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻抱怨，剩不到兩個月就要過年，讓她感到壓力很大，因為婆婆說家人習慣吃她煮的菜，所以每年團圓飯都會自己煮，「她是大廚，我是外場服務人員，但是我不想每年都服務別人，雖然他們是親戚，可是一年只有過年見面，不熟的人對我來說就是別人啊。」

▲▼年夜飯。（圖／pixabay）

▲原PO不想在過年圍爐時被當成「外場服務人員」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，剩不到兩個月就要過年，結婚前總是很期待過年，因為可以放年假，不用見到討厭的主管，還可以規劃家庭旅遊，但結婚之後變得很不想過年，每次回婆家總是感到壓力很大，「圍爐應該是發自內心的團圓，而不是例行公事，為什麼除夕一定得回婆家？為什麼不能在自己家裡？為什麼不能安排出國旅遊？」

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原PO無奈地說，每年除夕一直重複做的事情就是拜拜、招呼親戚，或許有些人覺得這種事情一年只做一次，她也不用幫忙煮大家要吃的年菜，應該沒什麼好抱怨的，「婆婆說全家都吃慣她煮的菜，然後表示我是職業婦女一定沒她會煮，所以不要我去礙手礙腳。她是大廚，我是外場服務人員，但是我不想每年都服務別人，雖然他們是親戚，可是一年只有過年見面，不熟的人對我來說就是別人啊。」

原PO感嘆，比起招呼不熟的親戚，她寧願在家端盤子，服務養育自己多年的爸媽，無奈因為老公、婆婆和大姑希望除夕能夠一家大團圓，所以她也沒有辦法回娘家，「如果我不在，那就不叫團圓了，我也不曉得這到底叫親情喊話還是親情勒索，只能說除夕不能離開婆家真的好難過，婚後的過年我真的開心不起來。」

文章公開之後引發網友熱烈討論，大家紛紛留言表示，「突然覺得過年上班也不錯，不是嗎」、「我也不解，為什麼不能回娘家過年」、「輪流就好了啊，一年回娘家，一年回婆家」。

也有一部分網友站在另一個角度來看待這件事情，並建議原PO不要把事情想得太複雜，如果她想要得到婚姻的好處，例如夫妻互相幫忙、支援，當然就要承受婚姻的壞處，像是處理不喜歡的家族人際關係，不能只想享受權利，而不想盡義務。

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