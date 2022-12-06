日本晉級夢碎　PK戰「4球被擋下3球」球迷喊扯！內行揭失敗關鍵

記者施怡妏／綜合報導

日本在本屆卡達世界盃16強淘汰賽，最終在PK大戰不敵「格子軍團」克羅埃西亞淘汰吞敗，在PK大戰擋下3球的克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Livakovic）表現出色，就有一日球迷表示，第一次看到PK戰，踢4球被擋3球，直呼「有點扯」。對此，網友們也驚呼很猛，「第一次看到，刷新世界盃紀錄」。

▲克羅埃西亞門將利瓦科維奇（左）、中場莫德里奇（右）。（圖／路透）

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原PO在PTT發文，「PK戰四球被擋三球4不4有點扯？」表示自己是一日球迷，看得球賽不多，但第一次看到PK戰，踢4球結果被門將擋下3球，不曉得這樣的狀況是不是很常見，「請問板上各位資深足球迷，PK戰4球被擋3球有很常見嗎？還是我足球賽看太少少見多怪？」

貼文曝光，網友紛紛喊「很扯」，「4，看到傻眼」、「我還是第一次看到四擋三的」、「前兩球真的吐血」、「整個被門將吃乾抹淨」、「擋1、2球很猛了，3球根本神」、「先別說擋球了，猜對方向的準確率就有點誇張了」、「12碼一直以為是運氣問題，看來多少還是有技術成分了」、「克羅埃西亞唯一沒進那球還是門柱擋下來的」。

▲網友看到比賽結果也覺得扯。（圖／翻攝自PTT）

也有不少網友指出，日本PK賽踢得不好，「軟到任何人都猜得到」、「踢得比正賽還爛，真的不簡單」、「第一次看到踢PK這麼糟」、「日本第二球，第四球太明顯」、「好猜就算了，至少強勁一點，門將可能還擋不下來，軟趴趴的根本超簡單」、「球評直接說那三個踢太差」。

日本過去未曾挺進世界盃8強，前中華民國足球協會秘書長方靖仁認為，這讓日本隊背負很大壓力，相較之下，克羅埃西亞儘管球員平均年齡較大，但擁有較多大賽經驗，在延長賽中占有優勢，日本若無法將節奏打快，拖垮對方體能，就無法占上風。

關鍵PK大戰，日本隊僅淺野拓磨進球，其他3球都被克羅埃西亞門將擋下，方靖仁表示，門將利瓦科維奇表現出色，但日本隊球員也有點緊張，「射門的球速相對慢，角度也相對較差」。

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