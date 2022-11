球迷持角旗「暴打守門員」！頭部砸出4cm傷口大爆血　恐怖影片曝

▲守門員奧贊茲遭到暴徒攻擊掛彩。(圖/翻攝自推特/@AltaySporKulubu)



記者王佩翊/編譯

土耳其乙級足球聯賽27日阿勒泰(Altay)對上戈茲特佩(Goztepe),然而在比賽途中,卻有球迷遭到不明的燃燒彈攻擊掛彩,比賽即刻暫停,並將傷者送往醫院。然而在比賽喊卡後,卻有一名失控球迷衝進球場內,並用足球角旗爆打阿勒泰守門員的後腦勺,造成他頭部出現4公分長的傷痕,滿頭是血,比賽最終被迫取消。

根據《每日星報》報導,土耳其乙級聯賽的阿勒泰球隊27日對上宿敵戈茲特佩,然而在比賽開始的19分鐘後,卻有一枚不明燃燒彈飛到看台區,導致至少3名球迷受傷。據悉,其中一名球迷被燃燒彈擊中臉部。受此影響,比賽當場喊卡,並等待救護車將傷者送醫急救。然而就在所有人都在擔心受傷球迷時,卻突然有一名失控球迷手持角旗,衝進球場內。

▲▼攻擊者手持足球角旗衝進球場內。(圖/翻攝自推特/@gchahal)



從影片中可以看到,這名身穿黑色上衣的失控球迷衝進球場時,阿勒泰的守門員奧贊茲(Ozan Evrim Ozenc)正背對著攻擊者,並看著受傷球迷被抬上救護車。然而此時攻擊者卻趁著所有人不注意,拿起角旗狠狠地往奧贊茲的後腦杓猛砸。

WATCH: #BNNTurkey Reports



The football match between Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) was interrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim Özenç with a stick. pic.twitter.com/2lm3pBdCWz