即將封箱！《台灣有個好萊塢》升級版零負評　觀眾感動三刷

▲《台灣有個好萊塢》音樂劇零負評，觀眾感動三刷，演出也即將封箱。（圖／瘋戲樂工作室提供）



記者林育綾／台北報導

曾在111年國慶光雕點燈儀式演出的台語音樂劇《台灣有個好萊塢》，升級版自即日起到12/18在臺北表演藝術中心球劇場演出，許多觀眾一致讚賞，甚至有人三刷依然感動，可說是「零負評」的音樂劇；劇團先前也對外公告，今年演完將會封箱，可把握最後機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《台灣有個好萊塢》2022年升級「不同返享版」。（圖／瘋戲樂工作室提供）



《台灣有個好萊塢》曾在台北、台中、高雄接連加演，更曾登上第56屆金馬獎開場、中華民國111年國慶光雕點燈儀式演出，好評不斷，2022年升級「不同返享版」不只重現了原有的感動，也有不少調整，增加許多驚喜。

除了保留原有影視名人羅北安、苗可麗演出；新的演員陣容也帶來廣大迴響，像是在電影《返校》飾演教官的朱宏章，人生初次音樂劇演出就打動台下所有人。這次擔綱女主角的《13月終了》樂團主唱康雅婷，許多觀眾對她精湛的演技和歌聲也感到驚艷，紛紛被圈粉。

▲《台灣有個好萊塢》升級版陣容，保留原有影視名人羅北安、苗可麗演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

而此次在北藝中心的球劇場，也特別安排了幾個特別橋段，讓演員從觀眾席帶戲出場；除了增加驚喜感，也像是參與了真正的金馬典禮和時尚秀。

▲▼《台灣有個好萊塢》在北藝中心的球劇場，也特別安排了幾個特別橋段。（圖／瘋戲樂工作室提供）

歌手呂士軒表示，這是第一次進劇場看大型的音樂劇，覺得「台灣有個好萊塢」在視覺、設計和演員都非常完美，3小時無冷場，非常推薦；而蔡燦得說，自己哭到妝都花了，同時又笑到肚子痛，希望大家珍惜台灣難得的大製作音樂劇。

旺福樂團的主唱Mami看完戲後還紅著眼框，透露這已經是她第3次看《台灣有個好萊塢》，但每一次的版本都感覺是全新製作，過程都有滿滿的歡笑和感動，也稱讚演員的表現、音樂的專業，都是促成整齣劇非常緊實和精彩的重要元素，非常感謝劇團的用心。

▲《台灣有個好萊塢》音樂劇零負評，觀眾感動三刷，演出也即將封箱。（圖／瘋戲樂工作室提供）

另外有觀眾表示，這次也是第3刷，依舊非常感動，讚歎新版本真的跟以前很不一樣，在劇本及音樂都有往更好的方向修正，值得一看。還有觀眾說，「看完很想去士林夜市熱舞！」由於劇情平易近人，不需要聽得懂台語也能看得懂。

《台灣有個好萊塢》不同返享版自11/23日起已順利演出2週，接下來到12/18前，剩餘場次不多，劇團先前也對外公告，今年演完將會「封箱」，提醒大眾要把握最後機會。