音樂劇也要數位化　《台灣有個好萊塢》用MBP、iPad Pro打造舞台聲光效果

▲音樂劇《台灣有個好萊塢》幕後數位化。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

現代有許多工作都講求數位、輕量、環保，而你有想過傳統的音樂劇表演也開始數位化了嗎？《ETtoday新聞雲》記者這次就要來介紹，成就一齣成功音樂劇的幕後，可以用現代的MacBook Pro與iPad Pro滿足哪些領域。

iPad Pro取代紙本 樂譜不再胡亂飄揚

「紙本樂譜不環保，而且弄丟了一張會讓人慌亂。」《台灣有個好萊塢》作曲、音樂執導，同時也是三金音樂製作人王希文表示，一齣音樂劇大約會需要十幾二十首歌，也意味著有十幾二十本樂譜，以前總是要抱著一大疊的紙本樂譜走來走去，更不用說一位音樂家可能同時會排練多齣音樂劇，以往的樂譜數量會有多驚人，而現在透過iPad Pro的數位樂譜，輕輕鬆鬆的就可站上台指揮。

▼《台灣有個好萊塢》作曲、音樂執導王希文。（圖／記者邱倢芯攝）

王希文指出，自己最常使用的App是《forScore》，這是一款可以快速管理大量樂譜的App；音樂家不僅可以使用這款App進行譜曲，還可以在重點的地方做註記，例如哪一個小節需要樂聲加強等，都有音樂相關的圖示可以標註。

▼《forScore》不僅可以快速管理大量樂譜，還可以在重點的地方做註記。（圖／記者邱倢芯攝）

而且透過數位化管理樂譜最大的好處是，當某個小地方修改時，可以同步地傳送給樂隊團員，讓大家都可以一目瞭然。再者，《forScore》也可以透過周邊配備的搭配（如踏板），就可以輕鬆翻頁，替樂隊省下了專門翻樂譜的人事成本。

如果購買付費版的《forScore》，還可以達到指揮控制所有團員的樂譜同步翻頁；且在套入樂譜時，也可以按下自動播放，即時聆聽譜好的曲目。另外像是音樂跳接、升降Key、速度快慢、節拍器，甚至是虛擬鋼琴鍵盤等所有音樂相關功能，都已經整合在同一個App當中了。王希文表示，以前可能需要五個App才能完成的事情，現在一個應用程式就可全部做到。

曲風改變、樂手編制限縮 樂池走向數位化

走下指揮台，你會發現現在樂池樂手身旁除了樂器外，還多了好幾台MacBook Pro；會有這樣的轉變，其實是源自於音樂劇產業的曲風開始現代化，有許多特殊音色是傳統的樂器發不出來的，這時候就會需要透過電腦來滿足。

▲▼音樂劇樂池樂手身旁除了樂器外，還多了好幾台MacBook Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，王希文也提到，現代音樂劇的重點匯集地是美國百老匯，而美國近年來工會意識抬頭，連帶影響了樂手的編制有所限縮，再加上樂團人事成本也需要精簡。

「你有想過一部劇當中，需要彈奏豎琴的段落可能沒有幾秒，但是以前卻要為了演奏這個段落，額外騰出位置、拉麥克風線嗎？」王希文表示，現在這樣的段落，就可以透過數位化的音效來滿足。

在樂池當中的MacBook Pro都會使用《MainStage》這款App，這款應用程式擁有超過1,800種樂器效果、特效，以及MIDI外掛模組，也可以搭配踏板來切換不同的樂器聲效等。且樂隊鍵盤手還可以透過鍵盤與MacBook Pro的搭配，來達到鍵盤配置的分割，也就是說，如果鍵盤手需要同時演奏不同樂器的聲音，電腦可以將鍵盤分割成二至三個區塊，讓一部份的區域可以演奏豎琴聲、一部份是鋼琴聲，而另一部份則是鼓聲等，讓編曲音色可以更加豐富。

控台數位化 控場不緊張

一齣音樂劇，除了舞台演員、樂隊之外，控台也是一個相當重要的角色；控台工作人員大多也會配備MacBook Pro，並搭配《QLab》來使用。控台在繁忙的時間大多都是在前置作業的階段，而在正式演出時，則是不停地「按空白鍵」。

《QLab》是一個音樂播放軟體，而在音樂劇當中，會使用這個應用程式來播放演出前宣導、控制音量大小、播放音效等，但是這些設定都必須在表演前就先完成，正式演出時就只要透過耳機聽從編劇的指示按下空白鍵，一一地走完所有的排程。

▼《QLab》可用來播放演出前宣導、控制音量大小、播放音效等。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，你一定會好奇，音效樂手不就可以做到了嗎，為什麼還需要控台來做？事實上，有許多特殊環境音是樂手做不到的，像是火車奔馳、進站等，這些都會需要控台來完成。

且控台還有一個重大的任務，就是要控制音響設備；如果你有進場看戲的經驗，那麼一定會注意到，在劇場周遭分佈著大大小小的音響設備，控台必須要控制哪一個音效、音樂，要從哪一個設備中發出，好讓觀眾更能融入在音樂劇當中，這些都得在透過數位化的設備來完成。

▼透過數位化的控台，可以控制哪一個音效、音樂，要從哪一個音響中發出，好讓觀眾更能融入在音樂劇當中。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，使用《QLab》還有一項好處，那就是如果控台人員不在位置上時，如果需要「按空白鍵」，那麼也可以事先用iPhone下載好《QLab Remote》App，在使用手機與電腦連動，那麼也可以在遠端控制。

據了解，在《台灣有個好萊塢》這齣音樂劇當中，目前使用了七至九台的MacBook Prp，以及三至四部的iPad Pro，目前都是後台主要人員會使用數位化的設備。