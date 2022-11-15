達美樂再推「小披薩99元」口味任選！官網爆炸1密技「超順訂完」

▲達美樂再度推出「外帶小披薩99元」限時優惠，表示要「大復仇」一掃今年6月陰霾。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣達美樂今年6月曾推出「小披薩99元」的限時優惠，不料當時因訂單爆量提前下架；達美樂表示經過多次反省檢討，如今宣告推出「復仇周」，再度推出「外帶小披薩一律99元」優惠，提供15種口味任選。沒想到此次官網還是一度遇到當機，但網友分享，打官網電話訂購「超順訂完」。

達美樂即日起至11月20日，在全台177間達美樂門市「外帶小披薩一個只要99元」，提供15種口味任選。台灣達美樂表示，「猶記之前99元披薩風暴，內部經過多次反省檢討跟改進計畫的推動，準備要大復仇，一掃今年6月因訂單大爆量而備貨不足提前下檔的陰霾，這次保證讓大家都買得到、吃得到，讓大家這周無論平假日，都吃得到超值又美味的達美樂披薩。」

達美樂內部表示，透過幾點方式來支持這次99元活動「復仇周」，包括：準備更多的麵團及配料、準備更多的披薩盒；也訂購系統優化，精準預估每15分鐘可供貨的披薩數量，避免久候餐點。另，所有門市增派2~3倍以上的員工。

「外帶小披薩99元」為9吋披薩，預計提供15種口味，非加價口味，此優惠不可與其他優惠折扣併用，換購加價口味或餅皮需另加價。

活動推出首日14日當天，又傳出官網和APP卡住當機，不過許多網友在PTT透露「要打官方電話，超順訂完」、「4125252秒訂完成」。不過官網和APP當機狀況，在當日已修復完畢，網友也紛紛留言「官網回歸」、「網頁、APP都好了（目前）」、「成功訂了晚餐」。

另外，必勝客在11月15日～21日推出9吋比薩小套餐狂省370元，而11月22日～28日還有「必勝客2個6吋個人鬆厚比薩特價170元」等好康；此外全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。