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東森「Strawberry益菌棉」買再送好禮回饋　月月抽iPhone14大獎

Strawberry益生菌衛生棉（圖／東森購物提供）

▲現在買東森購物自營商品「Strawberry益生菌衛生棉」，還可參加三重好禮回饋活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

衛生棉就像每個女孩最親密的摯友，要讓每個月那幾天能舒服度過，購買衛生棉時，材質舒適度、吸收力、氣味及衛生效用都是挑選的重點。東森購物今年最新研發的自營商品「Strawberry益生菌衛生棉」添加專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293)，經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9%，且是MIT製造品質有保證，淡淡的草莓香味也受到不少女孩的喜愛。

「Strawberry益生菌衛生棉」在全家便利商店通路全面販售中，2包裝售價129元，新上市期間舉辦三重好禮回饋活動，凡購買掃描盒內QR CODE登錄即可領取回饋，第一重送全家購物金35元、第二重回饋129枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，買一盒就有一次抽獎機會，第一支iphone14即將在12/9（五）抽出，買越多中獎機會越大，活動至112年2月7日止。

Strawberry益菌棉（圖／東森購物提供）

▲▼「Strawberry益生菌」衛生棉添加專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293) ，並有超強吸收力，確保潔淨、乾爽。

Strawberry益生菌衛生棉（圖／東森購物提供）

根據調查發現，現在女孩追求舒適遠大於比較價格，面對台灣氣候潮濕，洗滌後的衣物不容易乾的情況，「Strawberry益生菌衛生棉」特別添加專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293) 及甲殼素，經Intertek檢驗證實可以有效抑制壞菌，抑菌率達到99.9％，有效抑菌不僅能消除經期的異味困擾，舒適度就更不用多說，就像私密肌敷上了面膜，給予溫柔呵護。

「Strawberry益生菌衛生棉」一展開淡淡的草莓香味就撲鼻而來，0.2公分輕薄設計，貼合時觸感輕柔，最重要的是吸收力快，表面有近100萬微米毛細孔透氣細緻設計以及35倍超強吸水層，時時刻刻確保經血快乾不回滲，強效吸收力和舒爽香氣，不只能抑制氣味，還能讓私密處保持潔淨、乾爽的感受，帶給女孩滿滿的安心感。

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