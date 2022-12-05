披民眾黨戰袍落選...王孝裕2度申請復職遭拒　怒轟資策會政治追殺

▲台灣民眾黨彰化縣議員候選人王孝裕(左)指遭資策會打壓。（圖／台灣民眾黨提供）

記者唐詠絮／彰化報導

資策會爭議再掀一波！繼新竹市市長當選人高虹安後遭指控涉抄、兼職、助理費等風波後，代表台灣民眾黨參選彰化縣議員的資策會前地方創生服務處中區中心主任王孝裕指遭秋後算帳，原申請8個月留職停薪，並依規定在期滿前1個月提出復職申請，不料卻二度遭拒，質疑資策會違法、政治追殺，不排除提告。

王孝裕指出，他為完成博士學位資格考，向資策會申請今年5月1日至12月底留職停薪，後來確定掛民眾黨旗幟參選彰化縣議員，並與民眾黨、高虹安並肩作戰，不料卻屢遭放話、打壓，選後依規定，在復職前1個月，即上月28日提出復職申請，不料卻遭資策會地方創生處周處長以沒有空缺為由拒絕，王孝裕上網發現該單位仍在人力網刊登職缺，卻說沒有員額，令人無法接受。

王孝裕強調，他雖在申請留職停薪期間宣佈參選，但一切都符合申請規定，申請復職被原單位主管以沒有適合工作拒絕，卻還在104刊登職缺，資策會身為堂堂國家智庫，在民主國家中卻發生這種秋後算帳的事，質疑資策會政治追殺動作意圖極明顯，將與律師商討，不排除提告以維護自身權益。

對此該主管今天中午接受媒體聯合電訪表示，目前資策會中區開立職缺職等較低，與王孝裕主管階級不符，會再進一步開會，進行討論。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如指出，王孝裕曾獲中國電機工程學會傑出電機工程師、台灣精密工程學會傑出工程師等多項獎項，於資策會內表現傑出卻遭此對待，多元化、多政黨的民主國家，政府單位應保持中立態度，不應淪為政治打手，不論執政黨、在野黨，都應理性參與政治，而非打壓異己。