彰化3歲童遭虐躺加護病房9天　昏迷指數還是3！網友集氣院方搶救

▲彰化3歲男童受虐昏迷指數3。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

加油！遭生母及其同居男友暴打，腦出血送醫命危的彰化3歲男童，住院至今進入第9天，網友們集氣，期盼男童能度過難關。彰化基督教醫院5日表示，男童昏迷指數依舊維持3，腦壓持續偏高，但絕不放棄任何希望，持續積極搶救，男童生母雖被限制住居，也將透過社會處寄物品給兒子，希望他能度過難關。

這名3歲童命運多舛，據悉男童與生母經常受到生父欺凌，不堪虐待下生母申請保護令，離婚後住回新竹娘家，再與陳姓男友同居，男童也經常受虐被打，今年11月份才搬回到彰化溪州租房子居住。

▲彰化3歲男童受虐昏迷指數3，縣長王惠美前往探視。

原本陳男也有個兒子，與3歲童一起居住，生活上出現了諸多的不愉快，檢方指出，案發於11月25日、26日，因為管教問題，男童被生母用衣架及愛的小手暴打，陳男則是用腳踹踢男童的頭部著地，導致身體上下出現數百處重重疊疊的瘀痕及腦出血狀況，送醫時已經意識不清重度昏迷。

男童送醫緊急開刀，至今已經9天仍昏迷中，期間沒有親人到院內探視，也因為長年營養不良身體瘦弱不堪，但強韌的生命力，讓醫護人員看得相當鼻酸不捨，這幾天社會處與男童生母都有透過電話聯繫，也得知她將送物品、玩具為兒子加油打氣，希望他能盡快恢復健康。

▲彰化縣政府社會處主動關心3歲受虐男童。（圖／記者唐詠絮攝）