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社會 社會焦點 保障人權

與死神搏鬥第6天！彰化3歲童現況曝光　生母、舅舅電話關心

▲彰化3歲童命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化3歲受虐童命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化3歲男童遭生母及其同居男友暴打，腦出血送醫命危，住院至今進入第6天，各界不斷地為小男童關心集氣，期盼男童能度過難關。彰化基督教醫院今(2日)表示，男童的身體狀況與昨天相似，昏迷指數維持在3-4間，沒有進展，仍無家屬探視，但有接到自稱是男童的舅舅及媽媽電話關心，希望他能恢復健康。

這起虐童案件發生在11月27日下午2點30分左右，男童生母張女抱著全身瘀青且意識昏迷的幼兒趕到卓醫院，聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷。

院方緊急通報119，昏迷指數僅3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，全身上下沒有一處完整皮膚，非常多大小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似抽打的瘀青傷痕，立即轉送彰基兒童醫院開刀救治。

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基經檢查後，發現男童昏迷指數3，出現腦出血、瞳孔放大，全身滿布瘀青及傷口，背、臀、腿部都有藤條抽打明顯傷痕。由於男童腦壓異常升高，經緊急手術降腦壓後，住進加護病房持續治療觀察。但男童卻都沒有家屬到醫院探望他，讓醫護為之鼻酸。

由於男童案已進入司法調查程序，生母限制住居、同居男友收押禁見，全案已由社會處介入，據悉，護理站這2天有接到自稱是男童生母及舅舅電話詢問病情，但礙於個資不能多談，已轉介由社會處處理。

另外也有不少網友及民眾得知3歲童狀況後，湧入不少電話表達關心，護理站病房也收到民眾帶著花及卡片到加護病房，醫護人員請對方將花帶回留下卡片放在男童枕頭旁，也希望大家都能幫男童持續集氣，讓他度過這難關。

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