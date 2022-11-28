「愛的小手」連打2天！3歲男童遭虐昏迷　生母和同居男友遭聲押

▲3歲男童遭生母及同居男友施虐。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名3歲男童昨(27)日下午疑似遭到虐打後昏迷，全身上下都是瘀青、腦出血在加護病房急救；檢警調查發現，男童張姓生母及陳姓同居人不滿小孩哭鬧，連續2日以手持衣架及「愛的小手」毆打，使其頭部、背部、臀部等身體多處受有傷勢，並致意識不清，檢方訊畢後認2人涉案情節重大，並有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

彰化地檢署表示，昨日晚間接獲網絡通報兒虐案件，旋即指派朱健福檢察官指揮北斗分局組成專案小組立即偵辦，於昨晚發出拘票將張母及陳姓同居人拘提到案，經檢察官訊問後，認2人涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第271條第1項、第2項殺人未遂、第277條第1項之成年人傷害兒童、刑法第278條第1項之重傷害及第286條第1項妨害幼童發育等罪嫌，嫌疑重大且有反覆實施及勾串之虞，有羈押之必要及理由向法院聲請羈押禁見。

檢方調查，張女及陳男因不滿受害兒童哭鬧，於26日、27日陸續以手持衣架及俗稱「愛的小手」等工具，毆打受害兒童，使其頭部、背部、臀部等身體多處受有傷勢，並致意識不清。彰化地檢接獲網絡通報後，檢察官立即指揮警方迅速偵辦，將被告二人拘提到案，訊畢後認涉案情節重大，並有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

彰化地檢強調，兒少保護為任何人均責無旁貸之使命，必將緊密結合警政、社政、衛政等相關網絡單位，深化橫向聯繫密度，期能即時迅速救援，避免任何不當虐待之憾事發生，使每一位兒童都能健康成長。

