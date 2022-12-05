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女網紅硬舉百斤「漏尿」挨酸　女醫力挺回嗆網友：你是石頭蹦出來

記者吳奕靖／高雄報導

國外健身網美阿亞卡（Ayaka Coffman）挑戰硬舉100公斤，雖然成功卻不慎漏尿，儘管澄清「真的忍不住」，而且事後也有清理乾淨，仍被網友砲轟噁心。同樣也是從事硬舉運動的國內知名泌尿女醫師張美玉看完之後，回應網友，「我們要為她喝采而不是喝倒采，這是女性的宿命，除非你是石頭蹦出來，不是媽媽生出來。」

▲泌尿科女醫師張美玉po出自己的硬舉影片，力挺女網紅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科女醫師張美玉po出自己的硬舉影片，力挺女網紅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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阿亞卡分享硬舉影片，並且透過字幕及背景音樂表示，「身為一名硬舉／深蹲強度很高的女性」、「我想我會就這樣尿在地板上」。大多數網友無法接受，紛紛砲轟明明有很多方法能夠避免弄髒環境，「這是我無法也不想正常化的事情之一」、「請在上面鋪個墊子，至少也在地上放條毛巾」、「妳可以使用的東西太多了，他們製造護墊就是為了這個」、「如果這是公共健身房，那絕對是令人噁心的，有很多方法可以預防」。

國內知名泌尿女醫師張美玉平常也在健身硬舉，看到這則新聞之後，她說：「每一個人都是從媽媽的產道被生出來(剖婦產例外)，懷胎十月加上生產的過程，讓一個女人的骨盆腔的肌肉、韌帶有不等程度的受傷，生越多或過程越冗長或胎兒很大，傷害就越大而且『無法完全恢復』」。

▲泌尿科女醫師張美玉po出自己的硬舉影片，力挺女網紅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科女醫師張美玉po出自己的硬舉影片，力挺女網紅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

她也呼籲身為男性的網友們，請多為自己的母親跟太太想，因為她們可能飽受生產後的「應力性尿失禁」之苦而不敢說，看到別人漏尿卻覺得噁心，個人不敢苟同，張美玉說：「我自己也練健身3年了，當許多動作要用到腹部壓力增加時漏尿是隨時可能發生的，因此就有女性朋友問我怎麼辦，甚至當教練要加重量時，就會以身體不舒服為由拒絕。就是怕漏尿難堪，其實用護墊即可。」

張美玉強調：「能硬舉100公斤的普通人應該不多，我頂多也80公斤硬舉，我們要為她喝采而不是喝倒采，這是女性的宿命，除非你是石頭蹦出來，不是媽媽生出來。」其實解決應力性尿失禁的治療方法有很多，但喜歡運動的女性可以考慮在重量訓練時墊護墊，若要手術不是不行，像頂級的選手須慎選手術方法避免影響腹肌造成疼痛。症狀若是輕微現在有非侵入性的方法，如自己練習的「凱格爾運動」或是目前稱為「G28的倍達樂電磁椅」 ，免脫褲子 28 分鐘讓骨盆底肌肉超級限收縮。

最後她說：「看到事情要多想自己的媽媽、太太是不是需要我們的關懷，久坐不動雖不會漏尿，但會老化更快。健身房讓我更了解女性的苦， 但不用害羞 ，健身運動才會有健康的身體，漏尿著個問題就交給我吧，不要讓漏尿成為你不運動的藉口！」

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