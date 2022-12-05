快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！飯店聲明：負擔昨晚所有房客房費

▲北市W飯店昨（4日）晚10點多驚傳跳電，電梯突然下墜，導致11位民眾受困電梯內，所幸無人傷亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者彭懷玉／台北報導

北市信義區「W Hotel」昨（4日）晚10點多驚傳跳電，電梯突然下墜，有8名客人、3位員工受困電梯內，所幸無人傷亡。對此，W Hotel稍早發出聲明表示，針對此次事件影響客人的體驗，已清楚與房客說明，「將會承擔所有昨晚入住客人的房費。」

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▲針對此次事件影響客人的體驗，台北W飯店大氣指出，將會承擔所有昨晚入住客人的房費。（圖／業者提供）

W Hotel稍早發出聲明表示，昨晚因電盤線路的緣故，而於客房樓層出現煙霧現象，電梯在短時間內無法運作，已於第一時間引導民眾疏散，配合消防單位協助電梯客人脫困，現已排除問題並無安全疑慮。針對此次事件影響客人的體驗，已清楚與房客說明，「飯店將會承擔所有昨晚入住客人的房費」，後續若有更新消息，會再告知各位，謝謝關心。

W Hotel傳出大樓機房發生跳電，導致多位民眾受困在電梯內，現場還出現濃煙，疑似有地方起火，消防局獲報後，一共出動9輛消防車輛、2輛救護車輛，共38名消防人員到場救援，協救受困民眾脫困。

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