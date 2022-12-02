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天才三寶自創停車位擋道　管理員「怒送11字」休旅秒變雪寶

▲▼天才三寶自創停車位擋道　管理員「怒送11字」休旅秒變雪寶。（圖／爆料公社）

▲白色休旅車「自創停車位」，直接停在坡道轉角。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名網友近日經過一處停車場，赫見一輛白色休旅只顧自己方便，大剌剌停在坡道轉角，完全不管其他駕駛會不會受影響。不過，停車場管理員也不是省油的燈，直接在車上貼大字報怒嗆「自私鬼」，還加贈一個交通錐，讓網友看了紛紛拍手叫好。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出照片，可見一輛白色休旅車停在轉角，佔據坡道出入口約四分之一的空間，而且車窗上分別貼著數張A4紙，寫著「自私鬼不要把車停在車道」。

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特別的是，停車場管理員還在引擎蓋放上一個交通錐，休旅車頭猶如「長了一根角」，像極了《冰雪奇緣》中的「雪寶」，讓原PO看了不禁笑說，管理員即便爆氣仍很幽默。

▲▼天才三寶自創停車位擋道　管理員「怒送11字」休旅秒變雪寶。（圖／爆料公社）

▲管理員怒送11字，還加贈一個交通錐，讓休旅當場變成《冰雪奇緣》中的「雪寶」。（圖／爆料公社，下同）

許多人看完也紛紛留言，「真的超沒水準的停車方式...」、「停在這裡心臟也蠻大的，都不怕被撞」、「等等又要哭說車子被刮花」，還有人揶揄「那是聖誕帽啦！好應景啊」、「超讚，獨角馬」、「變成學寶」、「在停車場自創停車位，真有創意」。

照片一出，吸引萬人按讚、近500則留言，不少網友都很有共鳴，「這種人在商場的停車場超多，自己方便就好」、「這種人真的超多，百貨公司一堆自認沒有影響他人就亂停」掀起熱議。

▲▼天才三寶自創停車位擋道　管理員「怒送11字」休旅秒變雪寶。（圖／爆料公社）

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