2500頭海豹大規模死亡！　俄羅斯裏海沿岸躺一片

▲海豹屍體遍布俄羅斯裏海沿岸。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社莫斯科4日綜合外電報導

俄羅斯當局官員今天表示,在俄國南部的裏海(Caspian Sea)沿岸地區發現了大約2500頭海豹的屍體,尚不清楚確切死亡原因。

美聯社報導,俄羅斯達吉斯坦共和國(Dagestan)當局指出,目前尚不清楚為何會發生海豹大規模暴斃事件,但可能是自然死亡所致。

地方官員昨天最初通報說,在事發沿海地區發現700頭海豹死亡,但俄羅斯自然資源和環境部(Ministry of Natural Resources and Environment)的達吉斯坦分部後來將數字提升到大約2500頭。

700 dead seals off the coast of the Caspian Sea



Dead animals got found on beaches near Makhachkala, Dagestan. The causes of death of the seals have not yet been established. Living only in the Caspian Sea, Caspian ringed seals are in danger of extinction



@news_sirena pic.twitter.com/kjTCb3mQXH