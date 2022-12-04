選戰失利！桃園「張老師」成立47週年　張凱翔公益路上不停歇

▲桃園「張老師」成立47週年，張凱翔公益路上不停歇。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

選戰失利，公益路上卻不停歇！桃園「張老師」3日舉辦47週年授證典禮。以無黨籍參選桃園區市議員選戰落敗的張老師基金會桃園分事務所主委張凱翔，坦然面對選舉結果於出席活動表示，桃園「張老師」今年也已服務桃園1萬人次以上的民眾，並透過扶輪社等各方資源，至少舉辦100場以上的講座，共計超過2萬名民眾參與。

張凱翔表示，「張老師」總是默默付出，守在電話一端、協助民眾走出人生低潮，而且風雨無阻，讓桃園更有愛。尤其「張老師」的培訓非常不容易，至少需通過200小時及三階段的考驗才能上線，在上線後，每年還要再通過30小時以上的培訓，讓自己能夠不斷成長進步。

由於每位張老師與各界的共同付出，「張老師」才能一路成長茁壯。今年共計139位張老師收到聘書，其中9位為新加入成員，期待未來的一年能夠一起成長，一起為民眾的需要而努力，陪伴更多民眾走出人生低谷。

現年45歲的張凱翔畢業於台北醫學大學藥學系、開南大學EMBA 商管碩士。熱心地方公益的他，近些年來，受到許多社團力邀，陸續擔任宗親會、台南同鄉會、西藥公會、警友站、張老師基金會等近30個社團、公益團體核心職務，並受聘為市政顧問，疫情期間捐贈市府、警消等單位防疫物資；以無黨籍投入2022桃園區市議員選戰，因沒有政黨奧援而落敗，然對其長年推動公益，地方仍高度肯定。