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快訊／今增29死！本土新增12981例「比上周降2.2%」

▲▼11/23中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增13,019例COVID-19確定病例，分別為12,981例本土個案及38例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日少295例，減少2.2%；本周共新增10萬1136例本土病例，較上周10萬4441例下降3.2%。

指揮中心表示，今日新增之12,981例本土病例，為5,936例男性、7,037例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,110例)，臺中市(1,706例)，高雄市(1,671例)，桃園市(1,470例)，臺北市(1,081例)，臺南市(1,056例)，彰化縣(696例)，屏東縣(423例)，新竹縣(415例)，新竹市(402例)，苗栗縣(331例)，雲林縣(312例)，嘉義縣(207例)，宜蘭縣(195例)，南投縣(195例)，花蓮縣(195例)，嘉義市(168例)，基隆市(161例)，臺東縣(95例)，金門縣(59例)，澎湖縣(31例)，連江縣(2例)。

▲▼12/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

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▲12/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為16例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月18日至11月30日，死亡日期介於9月21日至12月1日。

指揮中心說明，今日新增38例境外移入個案中，為12例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本、印尼及泰國(各2例)，法國、菲律賓及韓國 (各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日期介於今年11月5日至12月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,177,450例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,807,302例排除)，其中8,369,226例確診，分別為37,925例境外移入、8,331,247例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,478例COVID-19死亡病例，其中14,461例本土，個案居住縣市分布為新北市2,842例、臺北市1,587例、臺中市1,532例、高雄市1,412例、桃園市1,077例、臺南市1,077例、彰化縣899例、屏東縣571例、南投縣472例、雲林縣462例、苗栗縣395例、嘉義縣370例、宜蘭縣312例、基隆市307例、花蓮縣251例、嘉義市244例、新竹縣237例、臺東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼12/4本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲12/4本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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