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每天收12則辱罵簡訊！少女被網路霸凌1年　崩潰發現霸凌者是她媽

每天狂收12則辱罵簡訊！少女被網路霸凌1年　崩潰發現霸凌者是媽。（圖／翻攝自Isabella County Jail）

▲少女意外發現，霸凌她的人竟然是幫她報案的母親。（圖／翻攝自Isabella County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名少女在網路上遭匿名人士霸凌騷擾長達一年，女兒最後受不了報案，沒想到當局調查後發現，霸凌她的人竟然是她42歲母親利卡里(Kendra Gail Licari)，對方還特別使用青少年才會用的網路用語，完美隱藏真實身分。

居住在芒特普萊森特市(Mount Pleasant)的42歲女子利卡里，因為在網路上持續霸凌女兒與女兒男友長達1年，19日被控2項跟蹤未成年者罪、2項使用電腦犯罪與1項妨礙司法罪被捕。

事件起因於去年12月，受害少女因為在網路上被霸凌，每天至少會收到高達12條騷擾訊息，便向在學校女子籃球隊擔任教練的媽媽哭訴，母女一起到學校舉報事件，校方內部調查後發現事件與校內人員無關，又把案件轉交當地執法部門調查。

當局介入調查後意外發現，騷擾受害少女的IP竟然是來自母親利卡里手機。伊莎貝拉郡(Isabella County)檢察官巴貝里(David Barberi)表示，「我們受理這個案子時也覺得難以置信，這是一起長期騷擾行為，我們說的是高達數百條簡訊，超過1千多頁的發現，裡面全是苛薄、只為打壓受害者自信心的內容」。

利卡里被當局偵訊時，崩潰坦承她就是長期騷擾女兒與女兒男友的人，另外女兒男友的媽媽也有涉案，不過她沒有解釋這樣做的原因，事情曝光後已經不再擔任學校球隊教練，首場聽證會將於29日舉行。

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