暖心教師從小逞強到大⋯被學生提問後沉默了「這是我第一次逃避」

▲當老師陪伴孩子長大的過程，自己也再經歷了童年一次。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／黃俊堯

摘自／寶瓶文化《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能》

當老師最好玩又有趣的是能遇到不同個性的孩子，讀到不同孩子獨特的生命故事，碰到許多不可置信的風趣、無厘頭、荒謬的事件。從陪他們長大的過程中，自己也再經歷了童年一次，再長大一次。

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小女孩說：「拒絕他們，我會覺得對不起他們。」

小泡芙是班上一位很可愛、很單純的小女生，身邊常常圍繞著許多朋友，跟大家都能好好相處，是個受人喜愛的小孩。有天下午，她和小芝麻特別在同學去上科任課時留了下來，要跟我說一件事情。

「老師，我不想幫同學傳紙條。」小泡芙說。

我看著她，直覺式地回說：「那你就不要幫他們傳啊！」

接著我順勢開始對小泡芙講道理，告訴她，我們要自己判斷正確與不正確的事情啊，如果是不正確的，就要拒絕別人⋯⋯

聽我說完一大串道理之後，小芝麻說：「可是老師，他們是她的朋友啊！」

我閉上嘴巴，眼睛轉向小泡芙。她也望著我，在我開口前便跟我說：「我不敢講。」

「為什麼？」

「因為拒絕他們，我會覺得對不起他們。」

我聽了之後沒給出回應，一直沉默著。小芝麻看我不講話，問我：「老師，如果是你小時候，你會怎麼做呢？」我還是沒開口，只是看著她們笑了笑，請兩人先去科任教室。

她們離去後，我便把教室鎖起來。在空無一人的教室裡，我的腦海中重複迴盪著那句：「老師，如果是你小時候，你會怎麼做？」

▲面對學生的提問，他沉默了。（圖／pixabay）



我不要學生像我一樣，卻不知道怎麼教他們

如果是我小時候，我會怎麼做？

我會⋯⋯什麼都不敢說，因為拒絕他們，我會覺得對不起他們。這就是我心中唯一的答案。

這也是為什麼我剛剛安靜地看著小泡芙的原因。因為坐在我眼前的不僅僅是小泡芙，還有那一直以來都不懂得拒絕別人的自己。

我就是一個不知道怎麼開口拒絕的小孩。在我的小小世界中，別人的感受永遠大於我自己的感受，別人的事情永遠比我自己的事情重要。

而隨著長大，我學會的是什麼？是「忍耐」，一直忍耐；還有「逞強」，不斷地逞強。總覺得當自己無法答應別人或幫助別人，就是我能力不好、我不行。

於是，我只能請她們離開，因為不能對她們說出心中的答案。我不要我的學生像我一樣，忍耐與逞強絕對不是最好的解答，但我卻不知道怎麼教她們。

這是我身為老師以來，第一次逃避學生的問題。

為孩子準備一雙願意聆聽的耳朵

幾天後，小泡芙媽來找我談女兒的事情。她說小泡芙在家一樣是忍耐，直到忍不住了才爆發、潰堤。聽到這裡，我決定向她坦承自己的想法與感受。

「在我的成長階段中，只要是朋友或同學的邀約，我幾乎都會答應。不管喜歡或不喜歡，只要有人拜託我做什麼事，我往往不懂得該如何拒絕。我確實知道自己想要的，卻不懂得拒絕自己不想要的。」

「現在的我總算比較懂得拒絕別人了，也更懂得愛自己。但這完完全全是從一次又一次的事件與挫折中，累積而來的經驗。」

▲可以做的是，為他們準備一雙願意聆聽的耳朵。（圖／pixabay）



目前國小階段會碰到的情況都還算單純，即使產生什麼後果，如果立即介入，也都還在可控制中。因此，我和小泡芙媽最後有個共識，決定依循自然法則，讓小泡芙從實際的案例中去學習如何拒絕，也希望透過不同的事件，能讓她開始更了解自己的感受，更珍惜自己。

或許我無法從自己的經驗中，教導孩子們該如何拒絕別人而不感到愧疚。但我可以做的是，為他們準備一雙願意聆聽的耳朵，能聽他們說話、分享和訴苦，然後大家坐下來，一起動腦想解決辦法。

儘管我在這個人生課題尚未找到拆解的方法，但至少，我要讓孩子們知道，在教室中，有一位願意傾聽、願意支持、願意陪他們一起想辦法的大人在。

如果可以，我還想回到過去，對小時候的俊堯說：聽聽你自己心中的感受。別怕，我挺你！

★本文摘自寶瓶文化《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能》，原文標題「不敢說『不』的小泡芙——愛自己是需要學習的」。作者黃俊堯，台北市碧湖國小老師。從〈他是我同學〉這篇文章的近四萬次網路分享開始，有機會和更多家長與老師交流教學、陪伴孩子的理念，喚醒孩子的同理心，並直視教育現場最難處理的霸凌問題。

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