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大陸 大陸焦點 特派現場

校隊球員骨頭「自溶消失」身高剩170公分　X光一照竟患鬼怪骨病

▲▼骨頭消失 。（圖／星視頻）

▲檢查結果 。（圖／星視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東廣州一名23歲的男子原本有180公分高，但隨著駝背越來越嚴重，他不僅身高「縮水」到170公分，而且動一動就頭暈，甚至出現嘔吐、嗜睡等症狀，到醫院檢查才得知，脊柱骨居然自己「消失」不見了，最終被確診為罕見的「脊柱大塊骨溶解症」。

▲▼骨頭消失 。（圖／星視頻）

▲小胡原本是籃球校隊的主力球員 。（圖／星視頻）

據《星視頻》報導，23歲的小胡（化名）一直是籃球校隊的主力隊員，高三健康檢查時，醫生曾提醒他出現了駝背和脊柱側彎，但是他並沒有重視，慢慢地駝背越來越嚴重，身體也每況愈下。

小胡身高從180公分減少至170公分，後背好像有個「駝峰」，平時根本沒辦法躺平，而且動一動就頭暈、嘔吐，甚至嗜睡。到醫院後，醫生發現小胡的脊柱骨居然自己「消失」不見了。

▲▼骨頭消失 。（圖／星視頻）

▲▼檢查結果圖 。（圖／星視頻）

▲▼骨頭消失 。（圖／星視頻）

醫生介紹，這是一種罕見的脊柱大塊骨溶解症（Goharm-Stout Syndrome），被業內稱為「鬼怪骨病、幽靈骨病、消失骨病」；侵犯脊柱的病例全球近70年來只有約60例，小胡是大陸華南地區首個脊柱大塊骨溶解症病例。

對此，醫生制定了詳細的治療方案，首先、手術進行脊柱矯形，以改善外觀，穩定脊柱，防止畸形進展導致脊髓損傷和癱瘓；其次，用藥物抑制骨內淋巴管增生，阻止脊椎骨繼續「溶解」和乳糜胸進展，減少營養丟失和感染風險；第三，為小胡做基因檢測，尋找病根並精準治療。

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