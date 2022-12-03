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酒駕被吊銷駕照　台中男換騎無牌電動車「沒掛大牌」又酒駕

▲▼台中一名男子酒駕被吊銷駕照，心想騎無牌電動車應該沒事，結果還是被抓。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一名男子酒駕被吊銷駕照，心想騎無牌電動車應該沒事，結果還是被抓。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市61歲陳姓男子曾因酒駕被吊銷駕照，無駕照可用，心想改騎不用駕照的電動二輪車，應該沒事，沒想到碰上電動二輪車也要掛車牌的新規定，警方攔下宣導時，撲鼻而來的是濃濃酒味，酒測值0.25MG/L，明顯超標，警方除開罰、禁止駕駛、吊扣車輛，還依公共危險罪送辦。

▲▼台中一名男子酒駕被吊銷駕照，心想騎無牌電動車應該沒事，結果還是被抓。（圖／民眾提供，下同）

台中警二分局文正所警員李旻哲11月30日晚上7點30分行經雙十路與自由路口時，發現陳男騎的微型電動二輪車，沒有懸掛號牌，於是上前要向他宣導電動二輪車也要掛牌才能上路的新法，結果卻聞到濃濃酒味，當場測得酒測值0.25MG/L。

▲▼台中一名男子酒駕被吊銷駕照，心想騎無牌電動車應該沒事，結果還是被抓。（圖／民眾提供，下同）

陳男自稱，之前曾因為酒駕被吊銷駕照，本以為喝了3瓶保力達，騎電動二輪車會沒事，沒想到一樣酒駕，大嘆代價不小。

警二分局從11月30日至12月1日，已取締3件電動二輪車酒駕，1件拒絕酒測，2件以公共危險罪送辦。

警方呼籲11月30日起微型電動二輪車必須掛牌、投保強制險才能上路，且務必戴安全帽、最高限速25公里、不可載人、不可酒駕、不可擅自改裝、駕駛須年滿14歲。若未領牌上路，將處1200-3600元罰鍰，並移交保管；若騎未經審驗合格電動車將予以沒入。另法令施行前已經購買電動車，須在2年之內換牌照，未掛牌最重處3600元，未投保最重處1500元。

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