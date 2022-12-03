41歲男謊報兒子身分「我89年次」　警傻眼！查出他2條通還酒駕

▲江姓男騎士接受盤查時，謊報兒子身分，表示自己是89年次。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名江姓男騎士紅燈右轉被警方攔下，員警盤查時，江男支支吾吾，先是說沒背身分證字號，後又說自己是「89年次」，員警不相信，因為外表實在是差異太大，後來江男才坦承自己遭通緝，警方發現男子還涉嫌酒駕，除當場扣車、開單舉發外，也將他解送歸案。

11月30日下午5點多，鼓山分局員警於中華一路巡邏時，發現一名機車騎士紅燈右轉，立即趨前攔停。41歲江姓男騎士表示，自己不認識字也沒背身分證字號，身上也沒帶證件，一邊比手畫腳的念出一個名字讓員警查詢。

員警進一步詢問出生年月日時，江男表示自己是「89年次」，這讓警方覺得不可思議，因為相貌實在差太多，拉高音質疑：「你89年次？」由於男子多次提供的姓名與年籍資料都不符合，在員警質問之下，才說出真實姓名，並坦承自己是通緝犯，稍早報上的資料是兒子的。

▲江男最後自知逃不過，坦承自己是通緝犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警立即將他上銬逮捕，過程中發現江男身上飄出酒味，雖然江男一再否認喝酒，但仍然難逃酒測器的偵測，男子酒測值達每公升0.19毫克，當場扣車並開單舉發。

警方調查，江姓男子在美術館的建築工地打零工，於今年11月14日才因酒駕遭高雄地檢署通緝、今年11月23日遭橋頭地檢署依過失傷害通緝在案，卻因一時貪快違規紅燈右轉遭警盤查而暴露通緝身分。